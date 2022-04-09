https://ria.ru/20220409/kosmos-1782674719.html
Правительство одобрило соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Правительство одобрило соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 09.04.2022
Правительство одобрило соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Правительство России на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:55
2022-04-09T12:55
2022-04-09T12:55
экономика
россия
венесуэла
правительство рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества России и Венесуэлы в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов.
https://ria.ru/20220401/mks-1781215019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венесуэла, правительство рф, госдума рф
Правительство одобрило соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Правительство одобрило ратификацию соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе