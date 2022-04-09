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Правительство одобрило соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 09.04.2022
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Правительство одобрило соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Правительство одобрило соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 09.04.2022
Правительство одобрило соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Правительство России на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:55
2022-04-09T12:55
экономика
россия
венесуэла
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества России и Венесуэлы в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов.
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экономика, россия, венесуэла, правительство рф, госдума рф
12:55 09.04.2022
 
Правительство одобрило соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе

Правительство одобрило ратификацию соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание правительства РФ
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило ратификацию соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества России и Венесуэлы в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 10:05
"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС
 
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