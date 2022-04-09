https://ria.ru/20220409/koronavirus-1782664892.html

В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 09.04.2022

В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 439 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:21

2022-04-09T11:21

2022-04-09T11:21

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 439 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 11 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 486 человек.

https://ria.ru/20220409/koronavirus-1782663332.html

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)