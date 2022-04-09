https://ria.ru/20220409/koronavirus-1782663700.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 40 100 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 40 100 человек - РИА Новости, 09.04.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 40 100 человек
За сутки в России от COVID-19 выздоровели 40 100 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:14
2022-04-09T11:14
2022-04-09T11:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За сутки в России от COVID-19 выздоровели 40 100 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 40 100 человек, или на 6,4% больше по сравнению с 8 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220408/vaktsina-1782419424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 40 100 человек
В России за сутки 40 100 человек выздоровели после лечения от COVID-19