https://ria.ru/20220409/koronavirus-1782663700.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 40 100 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 40 100 человек - РИА Новости, 09.04.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 40 100 человек

За сутки в России от COVID-19 выздоровели 40 100 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:14

2022-04-09T11:14

2022-04-09T11:14

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За сутки в России от COVID-19 выздоровели 40 100 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 40 100 человек, или на 6,4% больше по сравнению с 8 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220408/vaktsina-1782419424.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии