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Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать из города российского консула - РИА Новости, 09.04.2022
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Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать из города российского консула
Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать из города российского консула - РИА Новости, 09.04.2022
Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать из города российского консула
Глава городского совета Эдинбурга Адам Маквей направил послу России в Британии Андрею Келину письмо, в котором потребовал немедленно отозвать консула из города... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T01:21
2022-04-09T02:06
в мире
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россия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава городского совета Эдинбурга Адам Маквей направил послу России в Британии Андрею Келину письмо, в котором потребовал немедленно отозвать консула из города на фоне ситуации на Украине, сообщается на сайте совета.В послании отмечается, что на заседании 17 марта члены совета осудили действия РФ на Украине и решили разорвать связи с консулом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/norvegiya-1782582977.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, андрей келин, москва
01:21 09.04.2022 (обновлено: 02:06 09.04.2022)
 
Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать из города российского консула

Глава совета Эдинбурга потребовал от посла России в Британии отозвать из города консула

© AP Photo / Scott HeppellФлаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Scott Heppell
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава городского совета Эдинбурга Адам Маквей направил послу России в Британии Андрею Келину письмо, в котором потребовал немедленно отозвать консула из города на фоне ситуации на Украине, сообщается на сайте совета.

"До тех пор, пока Россия не уйдет из Украины, я еще раз подчеркиваю, что мы не будем принимать какие-либо приглашения и какого-либо рода сотрудничество, и я прошу вас немедленно отозвать консула из нашего города — ему не рады в Эдинбурге", — говорится в письме.

В послании отмечается, что на заседании 17 марта члены совета осудили действия РФ на Украине и решили разорвать связи с консулом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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