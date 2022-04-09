https://ria.ru/20220409/konsul-1782630195.html

Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать из города российского консула

Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать из города российского консула - РИА Новости, 09.04.2022

Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать из города российского консула

Глава городского совета Эдинбурга Адам Маквей направил послу России в Британии Андрею Келину письмо, в котором потребовал немедленно отозвать консула из города... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T01:21

2022-04-09T01:21

2022-04-09T02:06

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава городского совета Эдинбурга Адам Маквей направил послу России в Британии Андрею Келину письмо, в котором потребовал немедленно отозвать консула из города на фоне ситуации на Украине, сообщается на сайте совета.В послании отмечается, что на заседании 17 марта члены совета осудили действия РФ на Украине и решили разорвать связи с консулом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/norvegiya-1782582977.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, андрей келин, москва