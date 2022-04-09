https://ria.ru/20220409/kofein-1782634209.html

В Минздраве развенчали популярный миф о кофеине

В Минздраве развенчали популярный миф о кофеине - РИА Новости, 09.04.2022

В Минздраве развенчали популярный миф о кофеине

Кофеин не оказывает отрезвляющего действия при смешивании с алкоголем, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T03:23

2022-04-09T03:23

2022-04-09T04:18

общество

здоровье

евгений брюн

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Кофеин не оказывает отрезвляющего действия при смешивании с алкоголем, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Он отметил, что количество калорий зависит от крепости спиртного: чем выше крепость, тем больше калорий, и наоборот."Содержание сахара и дрожжей в алкогольных напитках увеличивает их калорийность. Алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению. Повышение аппетита при употреблении алкогольных напитков может вызвать переедание", — добавил нарколог.

https://ria.ru/20220224/kofe-1774611239.html

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общество, здоровье, евгений брюн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, москва