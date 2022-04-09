https://ria.ru/20220409/kofein-1782634209.html
В Минздраве развенчали популярный миф о кофеине
В Минздраве развенчали популярный миф о кофеине - РИА Новости, 09.04.2022
В Минздраве развенчали популярный миф о кофеине
Кофеин не оказывает отрезвляющего действия при смешивании с алкоголем, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T03:23
2022-04-09T03:23
2022-04-09T04:18
общество
здоровье
евгений брюн
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россия
москва
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Кофеин не оказывает отрезвляющего действия при смешивании с алкоголем, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Он отметил, что количество калорий зависит от крепости спиртного: чем выше крепость, тем больше калорий, и наоборот."Содержание сахара и дрожжей в алкогольных напитках увеличивает их калорийность. Алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению. Повышение аппетита при употреблении алкогольных напитков может вызвать переедание", — добавил нарколог.
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общество, здоровье, евгений брюн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, москва
03:23 09.04.2022 (обновлено: 04:18 09.04.2022)
В Минздраве развенчали популярный миф о кофеине
Нарколог Брюн: кофеин не оказывает отрезвляющего действия при смешивании с алкоголем
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Кофеин не оказывает отрезвляющего действия при смешивании с алкоголем, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
"Что касается смешивания алкоголя с напитками, содержащими кофеин, следует помнить, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья. Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия. Помимо этого сочетание алкоголя и кофеина повышает вероятность перевозбуждения нервной системы, что, в свою очередь, повышает риск смерти от остановки деятельности сердца", — рассказал Брюн
.
Он отметил, что количество калорий зависит от крепости спиртного: чем выше крепость, тем больше калорий, и наоборот.
"Содержание сахара и дрожжей в алкогольных напитках увеличивает их калорийность. Алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению. Повышение аппетита при употреблении алкогольных напитков может вызвать переедание", — добавил нарколог.