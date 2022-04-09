Китай ускорил темпы наращивания ядерного арсенала, сообщили СМИ
Wall Street Journal: Китай ускорил темпы наращивания ядерного арсенала
© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41"
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41"
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Китай ускорил темпы наращивания ядерного арсенала из-за изменения оценки угрозы со стороны США и опасений, что Вашингтон захочет сместить нынешнее правительство КНР, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Пекин "изменил оценку угрозы, которую представляют США". Пекин мог решить сделать больший упор на ядерное сдерживание в связи с позицией США по Украине, заявили некоторые источники издания. "Китайские лидеры рассматривают усиление ядерного арсенала как способ удержать США от прямого вовлечения в потенциальный конфликт из-за Тайваня", - пишет газета.
Близкие к китайскому руководству источники заявили, что Пекин опасается, что Вашингтон может захотеть сместить правительство КНР. При этом Китай не намерен использовать ядерное оружие первым, размер арсенала не превысит объемы, необходимые для "обеспечения интересов безопасности Китая", заявили источники. Помимо этого, военные в КНР считают, что нынешний ядерный арсенал устарел, что снижает его потенциал сдерживания и может привести к усилению давления со стороны Вашингтона.
Издание также пишет, что, по словам лиц, "знакомых с ходом мыслей китайского руководства", Пекин "не сообщал о каких-либо корректировках ядерной политики страны в связи с событиями в Украине".
Издание уточняет, что его источники не вовлечены напрямую в разработку ядерной политики Китая, они работают в ведомствах, занимающихся вопросами безопасности.
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