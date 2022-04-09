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На Кипре прошла массовая акция в поддержку России - РИА Новости, 09.04.2022
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На Кипре прошла массовая акция в поддержку России
На Кипре прошла массовая акция в поддержку России - РИА Новости, 09.04.2022
На Кипре прошла массовая акция в поддержку России
Массовая акция в поддержку России прошла на Кипре, сообщило представительство Россотрудничества на территории республики. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T19:27
2022-04-09T20:59
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Массовая акция в поддержку России прошла на Кипре, сообщило представительство Россотрудничества на территории республики."Сегодня, 9 апреля, на Кипре в городе Лимасол прошла массовая акция в поддержку России. Состоялся автопробег и митинг, собравшие многие сотни людей", — отметили там.Участники акции несли флаги России, Греции, Кипра, также активисты пронесли 50-метровый флаг России. По данным Россотрудничества, митингующие выступали с лозунгами "Остановим неонацизм вместе с Россией", "Нет НАТО на Украине и на Кипре", "Россия говорит правду", "Поддержка России — гарантия экономики Кипра"."Несмотря на многочисленные провокации со стороны украинской диаспоры, акция прошла слаженно и получила поддержку среди широкого круга киприотов. Журналисты телеканалов и ведущих СМИ Кипра смогли взять интервью у участников акции, убедиться в искренности их намерений", — добавили в Россотрудничестве.Организатором акции выступил Координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке кипрских общественных организаций и активистов. Мероприятие состоялось с разрешения властей городов Ларнака и Лимасол.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/erev-1782608860.html
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60
353
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Акция в поддержку России на Кипре
Массовая акция в поддержку России прошла на Кипре, сообщило представительство Россотрудничества на территории республики. "Сегодня, 9 апреля, на Кипре в городе Лимасол прошла массовая акция в поддержку России. Состоялся автопробег и митинг, собравшие многие сотни людей", — отметили там.
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в мире, россия, кипр
19:27 09.04.2022 (обновлено: 20:59 09.04.2022)
 
На Кипре прошла массовая акция в поддержку России

Массовая акция в поддержку России состоялась в кипрском Лимасоле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Массовая акция в поддержку России прошла на Кипре, сообщило представительство Россотрудничества на территории республики.
"Сегодня, 9 апреля, на Кипре в городе Лимасол прошла массовая акция в поддержку России. Состоялся автопробег и митинг, собравшие многие сотни людей", — отметили там.
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8 апреля, 20:34
В Ереване прошла акция в поддержку России
Участники акции несли флаги России, Греции, Кипра, также активисты пронесли 50-метровый флаг России. По данным Россотрудничества, митингующие выступали с лозунгами "Остановим неонацизм вместе с Россией", "Нет НАТО на Украине и на Кипре", "Россия говорит правду", "Поддержка России — гарантия экономики Кипра".
"Несмотря на многочисленные провокации со стороны украинской диаспоры, акция прошла слаженно и получила поддержку среди широкого круга киприотов. Журналисты телеканалов и ведущих СМИ Кипра смогли взять интервью у участников акции, убедиться в искренности их намерений", — добавили в Россотрудничестве.
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Организатором акции выступил Координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке кипрских общественных организаций и активистов. Мероприятие состоялось с разрешения властей городов Ларнака и Лимасол.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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