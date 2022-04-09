https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782723261.html

Кадыров показал кадры работы чеченского спецназа в Мариуполе

Кадыров показал кадры работы чеченского спецназа в Мариуполе - РИА Новости, 09.04.2022

Кадыров показал кадры работы чеченского спецназа в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, где чеченский спецназ практически в "формате ближнего боя" проводит зачистку от украинских РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T22:51

2022-04-09T22:51

2022-04-09T22:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

мариуполь

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

украина

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ГРОЗНЫЙ, 9 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, где чеченский спецназ практически в "формате ближнего боя" проводит зачистку от украинских боевиков квартала в Мариуполе.Также он сообщил, что чеченские бойцы "увеличили свой боекомплект за счет доставшихся трофеев".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, донецкая народная республика, мариуполь, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс