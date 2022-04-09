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Кадыров показал кадры работы чеченского спецназа в Мариуполе - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782723261.html
Кадыров показал кадры работы чеченского спецназа в Мариуполе
Кадыров показал кадры работы чеченского спецназа в Мариуполе - РИА Новости, 09.04.2022
Кадыров показал кадры работы чеченского спецназа в Мариуполе
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, где чеченский спецназ практически в "формате ближнего боя" проводит зачистку от украинских РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T22:51
2022-04-09T22:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
мариуполь
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
украина
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ГРОЗНЫЙ, 9 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, где чеченский спецназ практически в "формате ближнего боя" проводит зачистку от украинских боевиков квартала в Мариуполе.Также он сообщил, что чеченские бойцы "увеличили свой боекомплект за счет доставшихся трофеев".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, мариуполь, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
22:51 09.04.2022
 
Кадыров показал кадры работы чеченского спецназа в Мариуполе

Кадыров показал кадры работы чеченского спецназа при зачистке квартала в Мариуполе

© РИА Новости / Илья ПиталевБоец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Боец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 9 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, где чеченский спецназ практически в "формате ближнего боя" проводит зачистку от украинских боевиков квартала в Мариуполе.
"Бойцы под руководством... Замида Чалаева вычислили еще один гадюшник с бандеровскими выродками и очистили район от этой скверны... чеченские спецназовцы после небольшой разведки боем оперативно пошли в атаку и практически в формате ближнего боя зачистили квартал", - написал Кадыров.
Также он сообщил, что чеченские бойцы "увеличили свой боекомплект за счет доставшихся трофеев".
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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