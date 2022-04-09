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Мужчина открыл стрельбу в кафе в израильском Рахате, есть раненые
Мужчина открыл стрельбу в кафе в израильском Рахате, есть раненые - РИА Новости, 09.04.2022
Мужчина открыл стрельбу в кафе в израильском Рахате, есть раненые
Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в израильском городе Рахат, четыре человека ранены, сообщает пресс-служба полиции. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T20:39
2022-04-09T20:39
2022-04-09T21:14
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в израильском городе Рахат, четыре человека ранены, сообщает пресс-служба полиции.Рахат - город с преимущественно арабским населением. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, были закиданы местными жителями камнями.В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
20:39 09.04.2022 (обновлено: 21:14 09.04.2022)
Мужчина открыл стрельбу в кафе в израильском Рахате, есть раненые
Мужчина открыл стрельбу в кафе в израильском Рахате, четыре человека ранены
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в израильском городе Рахат, четыре человека ранены, сообщает пресс-служба полиции.
"Полиция Израиля получила сообщение о стрельбе в кальянной в Рахате. По данным медицинских источников, в больницу Сорока были эвакуированы четыре человека с ранениями средней степени тяжести и один человек с тяжелыми ранениями", - говорится в сообщении полиции.
Рахат - город с преимущественно арабским населением. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, были закиданы местными жителями камнями.
В последние недели в Израиле
осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.