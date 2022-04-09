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Мужчина открыл стрельбу в кафе в израильском Рахате, есть раненые

Мужчина открыл стрельбу в кафе в израильском Рахате, есть раненые - РИА Новости, 09.04.2022

Мужчина открыл стрельбу в кафе в израильском Рахате, есть раненые

Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в израильском городе Рахат, четыре человека ранены, сообщает пресс-служба полиции. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T20:39

2022-04-09T20:39

2022-04-09T21:14

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в израильском городе Рахат, четыре человека ранены, сообщает пресс-служба полиции.Рахат - город с преимущественно арабским населением. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, были закиданы местными жителями камнями.В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, израиль