Instagram* в России потерял почти половину авторов, показало исследование
Brand Analytics: Instagram в России потерял почти половину авторов с начала спецоперации
Смартфон
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Около 48% активных авторов покинуло российский сегмент Instagram* после начала спецоперации на Украине, также на 46% уменьшилось число ежедневно публикуемых сообщений в отечественной части соцсети, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics.
Исследование проводилось на основе усредненных значений, соответствующих линейному тренду. Сравнивались показатели на 24 февраля и 6 апреля. Активные авторы контента - это пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост.
© Brand AnalyticsКоличество активных авторов в соцмедиа
© Brand Analytics
Количество активных авторов в соцмедиа
"Главная цифра сегодняшнего наблюдения – падение на 48% числа активных русскоязычных авторов Instagram* с начала спецоперации – с 24 февраля по 6 апреля 2022 года. К 24 марта, согласно предыдущим наблюдениям, падение было только 31%", - говорится в исследовании.
© Brand AnalyticsАктивные авторы на платформах соцмедиа
© Brand Analytics
Активные авторы на платформах соцмедиа
Уменьшился в российской части социальной сети и объем контента. "Число ежедневно публикуемых сообщений снизилось на 46%. Основное падение пришлось на период после блокировки соцсети – на неделю с 14 по 21 марта", - уточняется в исследовании.
© Brand AnalyticsОбъем контента на платформах соцмедиа
© Brand Analytics
Объем контента на платформах соцмедиа
Падает активность и в другой заблокированной в России американской соцсети Facebook*. Согласно исследованию Brand Analytics, число активных авторов в российском сегменте платформы за указанный период уменьшилось на 21%, а объем контента - на 28%.
© Brand AnalyticsОбъем контента на платформах соцмедиа/Активные авторы на платформах соцмедиа
© Brand Analytics
Объем контента на платформах соцмедиа/Активные авторы на платформах соцмедиа
Помимо заблокированных в России социальных сетей падает активность и на YouTube. "К 6 апреля потери платформы составили минус 13% авторов и минус 15% контента. Это может быть связано с закрытием еще 4 марта рекламы, что лишает блогеров возможности зарабатывать на YouTube", - уточняется в исследовании.
© Brand AnalyticsОбъем публикуемого контента в соцмедиа
© Brand Analytics
Объем публикуемого контента в соцмедиа
При этом отмечается рост российских платформ за указанный период. Число активных авторов во "ВКонтакте" выросло на 20%, а объёмы контента - на 16%. Число активных авторов в мессенджере Telegram увеличилось на 23%, объёмы контента - на 7%.
© Brand AnalyticsОбъем публикуемого контента в соцмедиа/Количество активных авторов а соцмедиа
© Brand Analytics
Объем публикуемого контента в соцмедиа/Количество активных авторов а соцмедиа
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская