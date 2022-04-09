https://ria.ru/20220409/instagram-1782654838.html

Instagram* в России потерял почти половину авторов, показало исследование

Instagram* в России потерял почти половину авторов, показало исследование - РИА Новости, 09.04.2022

Instagram* в России потерял почти половину авторов, показало исследование

Около 48% активных авторов покинуло российский сегмент Instagram* после начала спецоперации на Украине, также на 46% уменьшилось число ежедневно публикуемых... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:14

2022-04-09T10:14

2022-04-09T10:14

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Около 48% активных авторов покинуло российский сегмент Instagram* после начала спецоперации на Украине, также на 46% уменьшилось число ежедневно публикуемых сообщений в отечественной части соцсети, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics.Исследование проводилось на основе усредненных значений, соответствующих линейному тренду. Сравнивались показатели на 24 февраля и 6 апреля. Активные авторы контента - это пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост."Главная цифра сегодняшнего наблюдения – падение на 48% числа активных русскоязычных авторов Instagram* с начала спецоперации – с 24 февраля по 6 апреля 2022 года. К 24 марта, согласно предыдущим наблюдениям, падение было только 31%", - говорится в исследовании.Уменьшился в российской части социальной сети и объем контента. "Число ежедневно публикуемых сообщений снизилось на 46%. Основное падение пришлось на период после блокировки соцсети – на неделю с 14 по 21 марта", - уточняется в исследовании.Падает активность и в другой заблокированной в России американской соцсети Facebook*. Согласно исследованию Brand Analytics, число активных авторов в российском сегменте платформы за указанный период уменьшилось на 21%, а объем контента - на 28%.Помимо заблокированных в России социальных сетей падает активность и на YouTube. "К 6 апреля потери платформы составили минус 13% авторов и минус 15% контента. Это может быть связано с закрытием еще 4 марта рекламы, что лишает блогеров возможности зарабатывать на YouTube", - уточняется в исследовании.При этом отмечается рост российских платформ за указанный период. Число активных авторов во "ВКонтакте" выросло на 20%, а объёмы контента - на 16%. Число активных авторов в мессенджере Telegram увеличилось на 23%, объёмы контента - на 7%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, россия, facebook, youtube, brand analytics, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии