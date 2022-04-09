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Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID - РИА Новости, 09.04.2022
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Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID
Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID - РИА Новости, 09.04.2022
Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID
Тест-система для определения иммунитета у привитых назальной вакциной против COVID-19 уже есть, но для ее массового применения нужно расширить инструкцию,... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T06:32
2022-04-09T07:07
общество
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коронавирус covid-19
здоровье
коронавирус в россии
москва
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Тест-система для определения иммунитета у привитых назальной вакциной против COVID-19 уже есть, но для ее массового применения нужно расширить инструкцию, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.Он уточнил, что тест-система уже существует на рынке, ее даже не нужно отдельно регистрировать.
https://ria.ru/20220409/vaktsina-1782633842.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье, коронавирус в россии, москва, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
06:32 09.04.2022 (обновлено: 07:07 09.04.2022)
 
Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID

Гинцбург: тест на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19 уже есть

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы города Рассказово
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы города Рассказово. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Тест-система для определения иммунитета у привитых назальной вакциной против COVID-19 уже есть, но для ее массового применения нужно расширить инструкцию, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
"Тест-система уже есть, это не наша разработка. Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали ее под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых", — сказал Гинцбург.
Он уточнил, что тест-система уже существует на рынке, ее даже не нужно отдельно регистрировать.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
03:18
Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина
 
ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19ЗдоровьеКоронавирус в РоссииМоскваАлександр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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