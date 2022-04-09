https://ria.ru/20220409/immunitet-1782641635.html

Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID

Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID - РИА Новости, 09.04.2022

Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID

Тест-система для определения иммунитета у привитых назальной вакциной против COVID-19 уже есть, но для ее массового применения нужно расширить инструкцию,... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T06:32

2022-04-09T06:32

2022-04-09T07:07

общество

россия

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здоровье

коронавирус в россии

москва

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Тест-система для определения иммунитета у привитых назальной вакциной против COVID-19 уже есть, но для ее массового применения нужно расширить инструкцию, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.Он уточнил, что тест-система уже существует на рынке, ее даже не нужно отдельно регистрировать.

https://ria.ru/20220409/vaktsina-1782633842.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье, коронавирус в россии, москва, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)