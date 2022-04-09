Рейтинг@Mail.ru
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/google-1782686573.html
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы - РИА Новости, 09.04.2022
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы
Блокировка YouTube-канала Госдумы "Дума ТВ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях и правил торговли, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:29
2022-04-09T16:15
технологии
госдума рф
google
youtube
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/85/1547878525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e1a0a16d2bfc0d42728c27fed731769.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блокировка YouTube-канала Госдумы "Дума ТВ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях и правил торговли, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в субботу Google, которому принадлежит видеохостинг, заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев заявил, что блокировка "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении видеохостинга максимально жестких мер реагирования."Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", - сообщили в компании на запрос агентства о причинах блокировки канала.
https://ria.ru/20220409/google-1782680494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/85/1547878525_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b4c137001a5f389c5bb7c0783c1bd87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, госдума рф, google, youtube, санкции, россия
15:29 09.04.2022 (обновлено: 16:15 09.04.2022)
 
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы

Google объяснил блокировку канала "Дума ТВ" в YouTube соблюдением закона о санкциях

© Depositphotos / Anthony BrownСтраница Google.com на экране
Страница Google.com на экране - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© Depositphotos / Anthony Brown
Страница Google.com на экране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блокировка YouTube-канала Госдумы "Дума ТВ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях и правил торговли, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в субботу Google, которому принадлежит видеохостинг, заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев заявил, что блокировка "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении видеохостинга максимально жестких мер реагирования.
"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", - сообщили в компании на запрос агентства о причинах блокировки канала.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 14:03
В ГД призвали ограничить оставшиеся у Google способы заработка в России
 
ТехнологииГосдума РФGoogleYouTubeСанкцииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала