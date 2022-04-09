https://ria.ru/20220409/google-1782686573.html
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы - РИА Новости, 09.04.2022
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы
Блокировка YouTube-канала Госдумы "Дума ТВ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях и правил торговли, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:29
2022-04-09T15:29
2022-04-09T16:15
технологии
госдума рф
google
youtube
санкции
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блокировка YouTube-канала Госдумы "Дума ТВ" связана с соблюдением Google законодательства о санкциях и правил торговли, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в субботу Google, которому принадлежит видеохостинг, заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев заявил, что блокировка "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении видеохостинга максимально жестких мер реагирования."Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", - сообщили в компании на запрос агентства о причинах блокировки канала.
https://ria.ru/20220409/google-1782680494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, госдума рф, google, youtube, санкции, россия
15:29 09.04.2022 (обновлено: 16:15 09.04.2022)
Google назвал причину блокировки YouTube-канала Госдумы
Google объяснил блокировку канала "Дума ТВ" в YouTube соблюдением закона о санкциях