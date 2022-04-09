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В ГД призвали ограничить оставшиеся у Google способы заработка в России - РИА Новости, 09.04.2022
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В ГД призвали ограничить оставшиеся у Google способы заработка в России
В ГД призвали ограничить оставшиеся у Google способы заработка в России - РИА Новости, 09.04.2022
В ГД призвали ограничить оставшиеся у Google способы заработка в России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит оставшиеся у Google возможности для заработка в... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:03
2022-04-09T14:34
технологии
россия
google
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит оставшиеся у Google возможности для заработка в России, заявил ее глава Василий Пискарев."Надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их. Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо", — сказал он.Пискарев подчеркнул, что IT-гигант абсолютно несамостоятелен в своих решениях и беспрекословно выполняет указания американской администрации, "становясь "дубиной информационной войны" в руках Вашингтона".Он также отметил, что Белый дом стремится перекрыть любую возможность получать достоверную информацию из России, наплевав на все принципы демократии и свободы слова.По его словам, российским властям не оставляют выбора, поэтому они вынуждены предпринять максимально жесткие шаги против YouTube.При этом парламентарий призвал руководство видеохостинга изменить свою политику."Мы по-прежнему открыты к диалогу. Комиссия в прошлом году общалась с директором YouTube по взаимодействию с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Марко Панчини. Тогда удалось выработать определенные решения, наша позиция была услышана. Мы готовы провести такое общение вновь в самое ближайшее время на площадке Комиссии. Соответствующий запрос будет направлен", — заявил он.Депутат напомнил, что на днях Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении рекламы любых сервисов Google, а также обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы.Ранее сервис YouTube, принадлежащий Google, заблокировал канал "Дума ТВ". Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан со стороны США и развязанной против России информационной войны.
https://ria.ru/20220409/youtube-1782664795.html
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технологии, россия, google, госдума рф, василий пискарев
14:03 09.04.2022 (обновлено: 14:34 09.04.2022)
 
В ГД призвали ограничить оставшиеся у Google способы заработка в России

Комиссия Госдумы проанализирует возможности ограничения заработка Google в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит оставшиеся у Google возможности для заработка в России, заявил ее глава Василий Пискарев.
"Надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их. Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо", — сказал он.
Пискарев подчеркнул, что IT-гигант абсолютно несамостоятелен в своих решениях и беспрекословно выполняет указания американской администрации, "становясь "дубиной информационной войны" в руках Вашингтона".
Он также отметил, что Белый дом стремится перекрыть любую возможность получать достоверную информацию из России, наплевав на все принципы демократии и свободы слова.
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"Мы по-прежнему открыты к диалогу. Комиссия в прошлом году общалась с директором YouTube по взаимодействию с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Марко Панчини. Тогда удалось выработать определенные решения, наша позиция была услышана. Мы готовы провести такое общение вновь в самое ближайшее время на площадке Комиссии. Соответствующий запрос будет направлен", — заявил он.
Депутат напомнил, что на днях Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении рекламы любых сервисов Google, а также обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы.
Ранее сервис YouTube, принадлежащий Google, заблокировал канал "Дума ТВ". Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан со стороны США и развязанной против России информационной войны.
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ТехнологииРоссияGoogleГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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