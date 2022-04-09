https://ria.ru/20220409/google-1782680494.html
В ГД призвали ограничить оставшиеся у Google способы заработка в России
В ГД призвали ограничить оставшиеся у Google способы заработка в России - РИА Новости, 09.04.2022
В ГД призвали ограничить оставшиеся у Google способы заработка в России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит оставшиеся у Google возможности для заработка в... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:03
2022-04-09T14:03
2022-04-09T14:34
технологии
россия
google
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит оставшиеся у Google возможности для заработка в России, заявил ее глава Василий Пискарев."Надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их. Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо", — сказал он.Пискарев подчеркнул, что IT-гигант абсолютно несамостоятелен в своих решениях и беспрекословно выполняет указания американской администрации, "становясь "дубиной информационной войны" в руках Вашингтона".Он также отметил, что Белый дом стремится перекрыть любую возможность получать достоверную информацию из России, наплевав на все принципы демократии и свободы слова.По его словам, российским властям не оставляют выбора, поэтому они вынуждены предпринять максимально жесткие шаги против YouTube.При этом парламентарий призвал руководство видеохостинга изменить свою политику."Мы по-прежнему открыты к диалогу. Комиссия в прошлом году общалась с директором YouTube по взаимодействию с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Марко Панчини. Тогда удалось выработать определенные решения, наша позиция была услышана. Мы готовы провести такое общение вновь в самое ближайшее время на площадке Комиссии. Соответствующий запрос будет направлен", — заявил он.Депутат напомнил, что на днях Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении рекламы любых сервисов Google, а также обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы.Ранее сервис YouTube, принадлежащий Google, заблокировал канал "Дума ТВ". Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан со стороны США и развязанной против России информационной войны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, google, госдума рф, василий пискарев
14:03 09.04.2022 (обновлено: 14:34 09.04.2022)
В ГД призвали ограничить оставшиеся у Google способы заработка в России
Комиссия Госдумы проанализирует возможности ограничения заработка Google в России
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит оставшиеся у Google возможности для заработка в России, заявил
ее глава Василий Пискарев.
"Надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их. Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо", — сказал он.
Пискарев подчеркнул, что IT-гигант абсолютно несамостоятелен в своих решениях и беспрекословно выполняет указания американской администрации, "становясь "дубиной информационной войны" в руках Вашингтона".
Он также отметил, что Белый дом стремится перекрыть любую возможность получать достоверную информацию из России, наплевав на все принципы демократии и свободы слова.
По его словам, российским властям не оставляют выбора, поэтому они вынуждены предпринять максимально жесткие шаги против YouTube.
При этом парламентарий призвал руководство видеохостинга изменить свою политику.
"Мы по-прежнему открыты к диалогу. Комиссия в прошлом году общалась с директором YouTube по взаимодействию с органами государственной власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Марко Панчини. Тогда удалось выработать определенные решения, наша позиция была услышана. Мы готовы провести такое общение вновь в самое ближайшее время на площадке Комиссии. Соответствующий запрос будет направлен", — заявил он.
Депутат напомнил, что на днях Роскомнадзор
принял ограничительные меры в отношении рекламы любых сервисов Google, а также обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы.
Ранее сервис YouTube, принадлежащий Google, заблокировал канал "Дума ТВ". Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан со стороны США и развязанной против России информационной войны.