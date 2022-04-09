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В ГД назвали Google дубиной информационной войны США - РИА Новости, 09.04.2022
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В ГД назвали Google дубиной информационной войны США
В ГД назвали Google дубиной информационной войны США - РИА Новости, 09.04.2022
В ГД назвали Google дубиной информационной войны США
Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что блокировка "Дума... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T13:30
2022-04-09T13:57
технологии
россия
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василий пискарев
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что блокировка "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении видеохостинга максимально жестких мер реагирования.Пискарев назвал блокировку парламентского телеканала "Дума ТВ" YouTube "очередным возмутительным актом цензуры в отношении нашей страны"."Нам фактически не оставляют выбора. Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жесткие меры реагирования, предусмотренные нашим законодательством. Не мы объявили информационную войну", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.По его словам, администрация президента США Джо Байдена, "наплевав на все принципы демократии и свободы слова", желает перекрыть любую возможность получать достоверную информацию из России - блокируются аккаунты наших телеканалов, официальные ресурсы, страницы известных журналистов.
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технологии, россия, google, youtube, василий пискарев, госдума рф
13:30 09.04.2022 (обновлено: 13:57 09.04.2022)
 
В ГД назвали Google дубиной информационной войны США

Депутат Пискарев назвал Google дубиной информационной войны США из-за блокировки канала ГД

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что блокировка "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении видеохостинга максимально жестких мер реагирования.
Пискарев назвал блокировку парламентского телеканала "Дума ТВ" YouTube "очередным возмутительным актом цензуры в отношении нашей страны".
"Нам фактически не оставляют выбора. Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жесткие меры реагирования, предусмотренные нашим законодательством. Не мы объявили информационную войну", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.

"Очевидно, что компания Google, владеющая хостингом, абсолютно несамостоятельна в своих решениях и действует исключительно по указке американских властей, становясь "дубиной информационной войны" в руках Вашингтона", - заявил Пискарев.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена, "наплевав на все принципы демократии и свободы слова", желает перекрыть любую возможность получать достоверную информацию из России - блокируются аккаунты наших телеканалов, официальные ресурсы, страницы известных журналистов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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ТехнологииРоссияGoogleYouTubeВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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