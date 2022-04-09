https://ria.ru/20220409/google-1782677492.html

В ГД назвали Google дубиной информационной войны США

В ГД назвали Google дубиной информационной войны США - РИА Новости, 09.04.2022

В ГД назвали Google дубиной информационной войны США

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что блокировка "Дума... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T13:30

2022-04-09T13:30

2022-04-09T13:57

технологии

россия

google

youtube

василий пискарев

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:247:2906:1882_1920x0_80_0_0_61e53ee3ae7df875c3a83bf39d249d4a.jpg

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что блокировка "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении видеохостинга максимально жестких мер реагирования.Пискарев назвал блокировку парламентского телеканала "Дума ТВ" YouTube "очередным возмутительным актом цензуры в отношении нашей страны"."Нам фактически не оставляют выбора. Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жесткие меры реагирования, предусмотренные нашим законодательством. Не мы объявили информационную войну", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.По его словам, администрация президента США Джо Байдена, "наплевав на все принципы демократии и свободы слова", желает перекрыть любую возможность получать достоверную информацию из России - блокируются аккаунты наших телеканалов, официальные ресурсы, страницы известных журналистов.

https://ria.ru/20220409/youtube-1782664795.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, google, youtube, василий пискарев, госдума рф