13:30 09.04.2022 (обновлено: 13:57 09.04.2022)
В ГД назвали Google дубиной информационной войны США
Депутат Пискарев назвал Google дубиной информационной войны США из-за блокировки канала ГД
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что блокировка "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении видеохостинга максимально жестких мер реагирования.
Пискарев назвал блокировку парламентского телеканала "Дума ТВ" YouTube "очередным возмутительным актом цензуры в отношении нашей страны".
"Нам фактически не оставляют выбора. Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жесткие меры реагирования, предусмотренные нашим законодательством. Не мы объявили информационную войну", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
"Очевидно, что компания Google, владеющая хостингом, абсолютно несамостоятельна в своих решениях и действует исключительно по указке американских властей, становясь "дубиной информационной войны" в руках Вашингтона", - заявил Пискарев.
По его словам, администрация президента США Джо Байдена, "наплевав на все принципы демократии и свободы слова", желает перекрыть любую возможность получать достоверную информацию из России - блокируются аккаунты наших телеканалов, официальные ресурсы, страницы известных журналистов.