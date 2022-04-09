12:04 09.04.2022 (обновлено: 13:30 09.04.2022)
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу "Дума ТВ"
Логотип видеохостинга YouTube
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу Госдумы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Государственной думы "Дума ТВ" на видеохостинге и объяснить причину введения подобных ограничений", — говорится в публикации.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что Госдума — это представительный и законодательный орган власти в России, и блокировка YouTube-канала государственного органа препятствует распространению информации и свободному доступу к ней.
"Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации", — заключили в ведомстве.
О блокировке канала "Дума ТВ", где выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов и вели трансляции пленарных заседаний, стало известно сегодня утром. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан со стороны США и развязанной против России информационной войны.
В последнее время к YouTube возникает все больше претензий: видеохостинг регулярно блокирует каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие). Кроме того, по новым правилам YouTube любая поддержка специальной военной операции России на Украине будет поводом для блокировки.
В ответ на это Роскомнадзор 7 апреля запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы теперь должны информировать интернет-пользователей, что эти платформы нарушают российское законодательство.
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