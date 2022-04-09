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Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы - РИА Новости, 09.04.2022
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Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы - РИА Новости, 09.04.2022
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу Госдумы, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:04
2022-04-09T13:30
санкции в отношении россии
технологии
россия
госдума рф
google
youtube
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу Госдумы, сообщается в Telegram-канале ведомства."Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Государственной думы "Дума ТВ" на видеохостинге и объяснить причину введения подобных ограничений", — говорится в публикации.В Роскомнадзоре подчеркнули, что Госдума — это представительный и законодательный орган власти в России, и блокировка YouTube-канала государственного органа препятствует распространению информации и свободному доступу к ней."Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации", — заключили в ведомстве.О блокировке канала "Дума ТВ", где выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов и вели трансляции пленарных заседаний, стало известно сегодня утром. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан со стороны США и развязанной против России информационной войны.В последнее время к YouTube возникает все больше претензий: видеохостинг регулярно блокирует каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие). Кроме того, по новым правилам YouTube любая поддержка специальной военной операции России на Украине будет поводом для блокировки.В ответ на это Роскомнадзор 7 апреля запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы теперь должны информировать интернет-пользователей, что эти платформы нарушают российское законодательство.
https://radiosputnik.ria.ru/20220408/youtube-1782482277.html
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РИА Новости
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5
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96
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санкции в отношении россии, технологии, россия, госдума рф, google, youtube
12:04 09.04.2022 (обновлено: 13:30 09.04.2022)
 
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу "Дума ТВ"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу Госдумы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Государственной думы "Дума ТВ" на видеохостинге и объяснить причину введения подобных ограничений", — говорится в публикации.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что Госдума — это представительный и законодательный орган власти в России, и блокировка YouTube-канала государственного органа препятствует распространению информации и свободному доступу к ней.
"Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации", — заключили в ведомстве.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 12:27В России
Российских пользователей YouTube призвали готовиться к переезду
О блокировке канала "Дума ТВ", где выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов и вели трансляции пленарных заседаний, стало известно сегодня утром. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан со стороны США и развязанной против России информационной войны.
В последнее время к YouTube возникает все больше претензий: видеохостинг регулярно блокирует каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие). Кроме того, по новым правилам YouTube любая поддержка специальной военной операции России на Украине будет поводом для блокировки.
В ответ на это Роскомнадзор 7 апреля запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы теперь должны информировать интернет-пользователей, что эти платформы нарушают российское законодательство.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 14:55
Twitter заблокировал аккаунт RT
 
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