https://ria.ru/20220409/google-1782669542.html

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы - РИА Новости, 09.04.2022

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу Госдумы, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:04

2022-04-09T12:04

2022-04-09T13:30

санкции в отношении россии

технологии

россия

госдума рф

google

youtube

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу Госдумы, сообщается в Telegram-канале ведомства."Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Государственной думы "Дума ТВ" на видеохостинге и объяснить причину введения подобных ограничений", — говорится в публикации.В Роскомнадзоре подчеркнули, что Госдума — это представительный и законодательный орган власти в России, и блокировка YouTube-канала государственного органа препятствует распространению информации и свободному доступу к ней."Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации", — заключили в ведомстве.О блокировке канала "Дума ТВ", где выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов и вели трансляции пленарных заседаний, стало известно сегодня утром. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан со стороны США и развязанной против России информационной войны.В последнее время к YouTube возникает все больше претензий: видеохостинг регулярно блокирует каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие). Кроме того, по новым правилам YouTube любая поддержка специальной военной операции России на Украине будет поводом для блокировки.В ответ на это Роскомнадзор 7 апреля запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы теперь должны информировать интернет-пользователей, что эти платформы нарушают российское законодательство.

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/youtube-1782482277.html

https://ria.ru/20220408/rt-1782527837.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, технологии, россия, госдума рф, google, youtube