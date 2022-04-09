https://ria.ru/20220409/germaniya-1782689799.html

МВД Германии сообщило о нападениях на российские объекты и магазины

МВД Германии сообщило о нападениях на российские объекты и магазины - РИА Новости, 09.04.2022

МВД Германии сообщило о нападениях на российские объекты и магазины

В Германии злоумышленники нападают на российские магазины и заведения, заявила изданию Welt am Sonntag глава немецкого МВД Нэнси Фезер. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:05

2022-04-09T16:05

2022-04-09T18:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

мвд фрг

германия

россия

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

БЕРЛИН, 9 апр — РИА Новости. В Германии злоумышленники нападают на российские магазины и заведения, заявила изданию Welt am Sonntag глава немецкого МВД Нэнси Фезер.По ее словам, "были нападения на российские объекты или магазины, но мы всегда даем понять, что это война российского правительства, это не война людей с русскими корнями, живущих в Германии". Фезер отметила, что полиция делает все, "чтобы украинские беженцы не подвергались здесь опасности". "Мы хотим защитить женщин и детей, в частности, потому что они особенно уязвимы. Это означает, в частности, защиту от сексуальных посягательств и торговли людьми. Вот почему мы так сильно увеличили присутствие полиции. Но это не связано с деятельностью России", — заявила она.Вместе с тем министр осудила акцию в поддержку русскоязычного населения Германии, которая состоялась в Берлине в прошлые выходные. "Мы также видим высокий уровень риска возможных российских кибератак. Мы усилили все меры государственной защиты", — добавила она.Ранее в Берлине состоялся автопробег с участием порядка 900 человек, он был официально заявлен как акция против дискриминации русскоговорящих жителей ФРГ, при этом на многих автомобилях были российские флаги. Акция, по данным полиции, прошла без инцидентов, однако в соцсетях ее проведение раскритиковали ряд пользователей, в том числе украинские активисты. Представитель МВД Германии Максимилиан Калль отмечал, что немецкие правоохранительные органы будут принимать при необходимости меры в связи с акциями с демонстрацией российских флагов, но принципиально в стране действует свобода собраний.В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх сообщил, что по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан Германии фиксируется еженедельно — от оскорблений и угроз до физического насилия до ущерба имуществуРоссия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/rusofobiya-1781730843.html

https://ria.ru/20220409/natsizm-1782642665.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

украина

германия

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автопробег в Берлине в поддержку России Порядка 900 человек приняли участие в автопробеге в Берлине против дискриминации россиян. 2022-04-09T16:05 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мвд фрг, германия, россия, берлин (город)