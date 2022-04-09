https://ria.ru/20220409/germaniya-1782685111.html

В Германии планируют укрепить объекты гражданской обороны

В Германии планируют укрепить объекты гражданской обороны - РИА Новости, 09.04.2022

В Германии планируют укрепить объекты гражданской обороны

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер рассказала в интервью изданию Welt am Sonntag о планах укрепления объектов гражданской обороны (ГО) в стране на фоне ситуации на... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T15:05

2022-04-09T15:05

2022-04-09T15:05

в мире

украина

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германия

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер рассказала в интервью изданию Welt am Sonntag о планах укрепления объектов гражданской обороны (ГО) в стране на фоне ситуации на Украине, а также о создании на случай кризиса запасов медицинского оборудования, защитных средств и лекарств."Мы запросили новые средства в дополнительном бюджете", - заявила она, добавив, что "тот перелом, который мы переживаем" в свете ситуации на Украине "требует от нас значительного усиления защиты, в том числе и от военных угроз"."Мы интенсивно работаем над тем, чтобы федеральное правительство могло более эффективно координировать и контролировать это. Это будет проще сделать с объединенным центром федерального правительства и правительств земель, который начнет работу в июне. Но это только начало. Нам также необходимо создать больше запасов для кризисных ситуаций. В основном речь идет о медицинском оборудовании, защитной одежде, масках или лекарствах. Мы также должны обратить внимание на цепочки производства и поставок лекарств в Европе, чтобы стать более независимыми. Пандемия COVID показала, чего здесь не хватало", - сказала министр.По словам Фезер, правительство недавно выделило 88 миллионов евро на установку системы оповещения о катастрофах и ЧС по всей стране, в том числе новых сирен и специального мобильного приложения. Эта работа на данный момент продолжается. В Германии, по словам министра, сейчас насчитывается 599 общественных убежищ, "мы проверим, есть ли еще такие системы, которые мы могли бы модернизировать"."В любом случае демонтаж (убежищ ГО - ред.) остановлен. Однако прежде всего мы должны укрепить структуру зданий. Речь идет о подземных автостоянках, станциях метро и подвалах. Мы работаем над новыми концепциями для этого", - заявила она.

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, европа, германия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии