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В Германии планируют укрепить объекты гражданской обороны - РИА Новости, 09.04.2022
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В Германии планируют укрепить объекты гражданской обороны
В Германии планируют укрепить объекты гражданской обороны - РИА Новости, 09.04.2022
В Германии планируют укрепить объекты гражданской обороны
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер рассказала в интервью изданию Welt am Sonntag о планах укрепления объектов гражданской обороны (ГО) в стране на фоне ситуации на... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:05
2022-04-09T15:05
в мире
украина
европа
германия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер рассказала в интервью изданию Welt am Sonntag о планах укрепления объектов гражданской обороны (ГО) в стране на фоне ситуации на Украине, а также о создании на случай кризиса запасов медицинского оборудования, защитных средств и лекарств."Мы запросили новые средства в дополнительном бюджете", - заявила она, добавив, что "тот перелом, который мы переживаем" в свете ситуации на Украине "требует от нас значительного усиления защиты, в том числе и от военных угроз"."Мы интенсивно работаем над тем, чтобы федеральное правительство могло более эффективно координировать и контролировать это. Это будет проще сделать с объединенным центром федерального правительства и правительств земель, который начнет работу в июне. Но это только начало. Нам также необходимо создать больше запасов для кризисных ситуаций. В основном речь идет о медицинском оборудовании, защитной одежде, масках или лекарствах. Мы также должны обратить внимание на цепочки производства и поставок лекарств в Европе, чтобы стать более независимыми. Пандемия COVID показала, чего здесь не хватало", - сказала министр.По словам Фезер, правительство недавно выделило 88 миллионов евро на установку системы оповещения о катастрофах и ЧС по всей стране, в том числе новых сирен и специального мобильного приложения. Эта работа на данный момент продолжается. В Германии, по словам министра, сейчас насчитывается 599 общественных убежищ, "мы проверим, есть ли еще такие системы, которые мы могли бы модернизировать"."В любом случае демонтаж (убежищ ГО - ред.) остановлен. Однако прежде всего мы должны укрепить структуру зданий. Речь идет о подземных автостоянках, станциях метро и подвалах. Мы работаем над новыми концепциями для этого", - заявила она.
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в мире, украина, европа, германия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
15:05 09.04.2022
 
В Германии планируют укрепить объекты гражданской обороны

Глава МВД Фезер рассказала о планах укрепления объектов гражданской обороны в Германии

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер рассказала в интервью изданию Welt am Sonntag о планах укрепления объектов гражданской обороны (ГО) в стране на фоне ситуации на Украине, а также о создании на случай кризиса запасов медицинского оборудования, защитных средств и лекарств.
"Мы запросили новые средства в дополнительном бюджете", - заявила она, добавив, что "тот перелом, который мы переживаем" в свете ситуации на Украине "требует от нас значительного усиления защиты, в том числе и от военных угроз".
"Мы интенсивно работаем над тем, чтобы федеральное правительство могло более эффективно координировать и контролировать это. Это будет проще сделать с объединенным центром федерального правительства и правительств земель, который начнет работу в июне. Но это только начало. Нам также необходимо создать больше запасов для кризисных ситуаций. В основном речь идет о медицинском оборудовании, защитной одежде, масках или лекарствах. Мы также должны обратить внимание на цепочки производства и поставок лекарств в Европе, чтобы стать более независимыми. Пандемия COVID показала, чего здесь не хватало", - сказала министр.
По словам Фезер, правительство недавно выделило 88 миллионов евро на установку системы оповещения о катастрофах и ЧС по всей стране, в том числе новых сирен и специального мобильного приложения. Эта работа на данный момент продолжается. В Германии, по словам министра, сейчас насчитывается 599 общественных убежищ, "мы проверим, есть ли еще такие системы, которые мы могли бы модернизировать".
"В любом случае демонтаж (убежищ ГО - ред.) остановлен. Однако прежде всего мы должны укрепить структуру зданий. Речь идет о подземных автостоянках, станциях метро и подвалах. Мы работаем над новыми концепциями для этого", - заявила она.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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