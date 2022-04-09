В Германии планируют укрепить объекты гражданской обороны
Глава МВД Фезер рассказала о планах укрепления объектов гражданской обороны в Германии
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер рассказала в интервью изданию Welt am Sonntag о планах укрепления объектов гражданской обороны (ГО) в стране на фоне ситуации на Украине, а также о создании на случай кризиса запасов медицинского оборудования, защитных средств и лекарств.
"Мы запросили новые средства в дополнительном бюджете", - заявила она, добавив, что "тот перелом, который мы переживаем" в свете ситуации на Украине "требует от нас значительного усиления защиты, в том числе и от военных угроз".
"Мы интенсивно работаем над тем, чтобы федеральное правительство могло более эффективно координировать и контролировать это. Это будет проще сделать с объединенным центром федерального правительства и правительств земель, который начнет работу в июне. Но это только начало. Нам также необходимо создать больше запасов для кризисных ситуаций. В основном речь идет о медицинском оборудовании, защитной одежде, масках или лекарствах. Мы также должны обратить внимание на цепочки производства и поставок лекарств в Европе, чтобы стать более независимыми. Пандемия COVID показала, чего здесь не хватало", - сказала министр.
По словам Фезер, правительство недавно выделило 88 миллионов евро на установку системы оповещения о катастрофах и ЧС по всей стране, в том числе новых сирен и специального мобильного приложения. Эта работа на данный момент продолжается. В Германии, по словам министра, сейчас насчитывается 599 общественных убежищ, "мы проверим, есть ли еще такие системы, которые мы могли бы модернизировать".
"В любом случае демонтаж (убежищ ГО - ред.) остановлен. Однако прежде всего мы должны укрепить структуру зданий. Речь идет о подземных автостоянках, станциях метро и подвалах. Мы работаем над новыми концепциями для этого", - заявила она.