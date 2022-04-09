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В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/gaz-1782675448.html
В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций
В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций - РИА Новости, 09.04.2022
В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций
Платежи за российский газ в рублях не нарушают европейские санкции, поскольку у Будапешта с Москвой двусторонний контракт, заявил в интервью телеканалу CNN... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T13:03
2022-04-09T14:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Платежи за российский газ в рублях не нарушают европейские санкции, поскольку у Будапешта с Москвой двусторонний контракт, заявил в интервью телеканалу CNN представитель венгерского правительства Золтан Ковач.Так он отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что перевод расчетов на рубли будет обходом введенных против России санкций."У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними — это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики. Как мы хорошо знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85 процентов", — сказал Ковач.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что оплата газа на условиях поставщика без нарушения санкций возможна. О готовности Венгрии платить за газ в рублях говорил на этой неделе премьер-министр республики Виктор Орбан. По его словам, у Будапешта нет с этим никаких проблем. Сийярто, со своей стороны, сообщил, что сейчас Венгрия прорабатывает с "Газпромом" технические детали.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничения попали крупнейшие российские банки, многие страны объявили о заморозке российских активов, разные бренды объявили, что уходят из страны. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Среди ответных мер — ограничение на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.Порядок расчетов предусматривает, что Газпромбанк будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет валюту, указанную в контракте на поставку газа, банк продаст ее на Мосбирже, после чего рассчитается с поставщиком.Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не будут платить за газ в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.
https://ria.ru/20220403/gaz-1781537976.html
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:03 09.04.2022 (обновлено: 14:27 09.04.2022)
 
В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций

В правительстве Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Платежи за российский газ в рублях не нарушают европейские санкции, поскольку у Будапешта с Москвой двусторонний контракт, заявил в интервью телеканалу CNN представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
Так он отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что перевод расчетов на рубли будет обходом введенных против России санкций.
Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними — это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики. Как мы хорошо знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85 процентов", — сказал Ковач.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что оплата газа на условиях поставщика без нарушения санкций возможна.
"Мы понимаем, что у других есть другие интересы, но наш интерес в том, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения нашей страны. Хочу всех успокоить: энергоснабжение Венгрии в безопасности, и так будет и в будущем", — написал он в соцсети.
О готовности Венгрии платить за газ в рублях говорил на этой неделе премьер-министр республики Виктор Орбан. По его словам, у Будапешта нет с этим никаких проблем. Сийярто, со своей стороны, сообщил, что сейчас Венгрия прорабатывает с "Газпромом" технические детали.
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В Кремле объяснили, для чего приняли решение об оплате газа в рублях
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничения попали крупнейшие российские банки, многие страны объявили о заморозке российских активов, разные бренды объявили, что уходят из страны.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Среди ответных мер — ограничение на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.
Порядок расчетов предусматривает, что Газпромбанк будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет валюту, указанную в контракте на поставку газа, банк продаст ее на Мосбирже, после чего рассчитается с поставщиком.
Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не будут платить за газ в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.
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