https://ria.ru/20220409/gaz-1782675448.html

В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций

В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций - РИА Новости, 09.04.2022

В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций

Платежи за российский газ в рублях не нарушают европейские санкции, поскольку у Будапешта с Москвой двусторонний контракт, заявил в интервью телеканалу CNN... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T13:03

2022-04-09T13:03

2022-04-09T14:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Платежи за российский газ в рублях не нарушают европейские санкции, поскольку у Будапешта с Москвой двусторонний контракт, заявил в интервью телеканалу CNN представитель венгерского правительства Золтан Ковач.Так он отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что перевод расчетов на рубли будет обходом введенных против России санкций."У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними — это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики. Как мы хорошо знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85 процентов", — сказал Ковач.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что оплата газа на условиях поставщика без нарушения санкций возможна. О готовности Венгрии платить за газ в рублях говорил на этой неделе премьер-министр республики Виктор Орбан. По его словам, у Будапешта нет с этим никаких проблем. Сийярто, со своей стороны, сообщил, что сейчас Венгрия прорабатывает с "Газпромом" технические детали.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничения попали крупнейшие российские банки, многие страны объявили о заморозке российских активов, разные бренды объявили, что уходят из страны. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Среди ответных мер — ограничение на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.Порядок расчетов предусматривает, что Газпромбанк будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет валюту, указанную в контракте на поставку газа, банк продаст ее на Мосбирже, после чего рассчитается с поставщиком.Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не будут платить за газ в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.

https://ria.ru/20220403/gaz-1781537976.html

https://ria.ru/20220409/embargo-1782631699.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии