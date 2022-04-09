13:03 09.04.2022 (обновлено: 14:27 09.04.2022)
В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций
В правительстве Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Платежи за российский газ в рублях не нарушают европейские санкции, поскольку у Будапешта с Москвой двусторонний контракт, заявил в интервью телеканалу CNN представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
Так он отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что перевод расчетов на рубли будет обходом введенных против России санкций.
"У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними — это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики. Как мы хорошо знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85 процентов", — сказал Ковач.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что оплата газа на условиях поставщика без нарушения санкций возможна.
"Мы понимаем, что у других есть другие интересы, но наш интерес в том, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения нашей страны. Хочу всех успокоить: энергоснабжение Венгрии в безопасности, и так будет и в будущем", — написал он в соцсети.
О готовности Венгрии платить за газ в рублях говорил на этой неделе премьер-министр республики Виктор Орбан. По его словам, у Будапешта нет с этим никаких проблем. Сийярто, со своей стороны, сообщил, что сейчас Венгрия прорабатывает с "Газпромом" технические детали.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Среди ответных мер — ограничение на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.
Порядок расчетов предусматривает, что Газпромбанк будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет валюту, указанную в контракте на поставку газа, банк продаст ее на Мосбирже, после чего рассчитается с поставщиком.
Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не будут платить за газ в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.