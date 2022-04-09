https://ria.ru/20220409/gaz-1782653367.html

Французы не хотят мерзнуть из-за Украины

Французы отказались "жертвовать собой" ради украинцев - РИА Новости, 09.04.2022

Французы не хотят мерзнуть из-за Украины

Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают новость о возможности точечного отключения газа и электричества по всей Франции. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:00

2022-04-09T10:00

2022-04-09T10:00

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают новость о возможности точечного отключения газа и электричества по всей Франции.Накануне газета Journal officiel опубликовала указ, согласно которому точечное отключение газа среди крупных потребителей позволит продержаться следующей зимой в случае прекращения поставок энергоносителей из России.Эта новость вызвала шквал критики со стороны пользователей. Так, комментатор под ником vicente2016 считает, что "это еще цветочки"."Мы движемся в сторону глобальной нищеты и социального бедствия", — убежден booba69."Вот и вылезла наружу вся некомпетентность Макрона", — отметил vicente2016."Другими словами, в один прекрасный день грядущей зимой мы рискуем оказаться без электроэнергии, потому что Франция совместно со странами-членами НАТО не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения", — заключил DidierLAGARDE.Западные страны объявили о новых санкциях против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие компании приостановили деятельность территории России.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, однако отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти также анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.Европейские политики изучают позицию России, несмотря на заявления, что продолжат оплачивать газ в евро и долларах. Так, Словакия допустила вероятность оплаты газа в рублях, а Венгрия уже прорабатывает этот вопрос с "Газпромом". Белоруссия объявила, что будет рассчитываться за поставляемые из России нефть и газ в российских рублях уже с апреля.

https://ria.ru/20220409/embargo-1782631699.html

https://ria.ru/20220405/energiya-1781985457.html

https://ria.ru/20220407/defitsit-1782202132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, россия, нато