https://ria.ru/20220409/gaz-1782653367.html
Французы не хотят мерзнуть из-за Украины
Французы отказались "жертвовать собой" ради украинцев - РИА Новости, 09.04.2022
Французы не хотят мерзнуть из-за Украины
Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают новость о возможности точечного отключения газа и электричества по всей Франции. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:00
2022-04-09T10:00
2022-04-09T10:00
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
россия
нато
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают новость о возможности точечного отключения газа и электричества по всей Франции.Накануне газета Journal officiel опубликовала указ, согласно которому точечное отключение газа среди крупных потребителей позволит продержаться следующей зимой в случае прекращения поставок энергоносителей из России.Эта новость вызвала шквал критики со стороны пользователей. Так, комментатор под ником vicente2016 считает, что "это еще цветочки"."Мы движемся в сторону глобальной нищеты и социального бедствия", — убежден booba69."Вот и вылезла наружу вся некомпетентность Макрона", — отметил vicente2016."Другими словами, в один прекрасный день грядущей зимой мы рискуем оказаться без электроэнергии, потому что Франция совместно со странами-членами НАТО не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения", — заключил DidierLAGARDE.Западные страны объявили о новых санкциях против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие компании приостановили деятельность территории России.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, однако отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти также анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.Европейские политики изучают позицию России, несмотря на заявления, что продолжат оплачивать газ в евро и долларах. Так, Словакия допустила вероятность оплаты газа в рублях, а Венгрия уже прорабатывает этот вопрос с "Газпромом". Белоруссия объявила, что будет рассчитываться за поставляемые из России нефть и газ в российских рублях уже с апреля.
https://ria.ru/20220409/embargo-1782631699.html
https://ria.ru/20220405/energiya-1781985457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, россия, нато
Французы отказались "жертвовать собой" ради украинцев
Читатели Le Figaro возмутились указом о точечном отключении газа для крупных потребителей
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Читатели газеты Le Figaro
активно обсуждают новость о возможности точечного отключения газа и электричества по всей Франции.
Накануне газета Journal officiel опубликовала указ, согласно которому точечное отключение газа среди крупных потребителей позволит продержаться следующей зимой в случае прекращения поставок энергоносителей из России.
Эта новость вызвала шквал критики со стороны пользователей. Так, комментатор под ником vicente2016 считает, что "это еще цветочки".
"После выборов Макрон раскроет нам истинную цель противостояния, которое не коснулось нас напрямую, но в котором мы по глупости приняли сторону американцев", — пояснил он.
"Мы движемся в сторону глобальной нищеты и социального бедствия", — убежден booba69.
"И что самое ироничное, украинцы этим пользуются и продолжают получать разрешения на пребывание во Франции. Выходит, мы должны пожертвовать собой…", — размышляет 3770601.
"Вот и вылезла наружу вся некомпетентность Макрона", — отметил vicente2016.
"Другими словами, в один прекрасный день грядущей зимой мы рискуем оказаться без электроэнергии, потому что Франция
совместно со странами-членами НАТО
не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения", — заключил DidierLAGARDE.
Западные страны объявили о новых санкциях против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. Ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе громче звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие компании приостановили деятельность территории России.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, однако отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Власти также анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.
Европейские политики изучают позицию России, несмотря на заявления, что продолжат оплачивать газ в евро и долларах. Так, Словакия
допустила вероятность оплаты газа в рублях, а Венгрия уже прорабатывает этот вопрос с "Газпромом". Белоруссия объявила, что будет рассчитываться за поставляемые из России нефть и газ в российских рублях уже с апреля.