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На въезде в Крым задержали участника украинского вооруженного формирования - РИА Новости, 09.04.2022
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На въезде в Крым задержали участника украинского вооруженного формирования
На въезде в Крым задержали участника украинского вооруженного формирования - РИА Новости, 09.04.2022
На въезде в Крым задержали участника украинского вооруженного формирования
Гражданин Украины, участник украинского незаконного вооруженного батальона задержан при попытке въезда в Крым, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:17
2022-04-09T10:33
республика крым
украина
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Гражданин Украины, участник украинского незаконного вооруженного батальона задержан при попытке въезда в Крым, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."При попытке въезда на территорию Российской Федерации в пункте пропуска "Джанкой" выявлен и задержан гражданин Украины, 1988 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что задержанный принимал активное участие в "продуктовой и энергетической блокаде крымского полуострова", а также в антироссийских акциях, проводившихся на границе с Крымом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220226/provokatsiya-1775260745.html
республика крым
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республика крым, украина, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:17 09.04.2022 (обновлено: 10:33 09.04.2022)
 
На въезде в Крым задержали участника украинского вооруженного формирования

ФСБ: участника украинского вооруженного батальона задержали при попытке въезда в Крым

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Гражданин Украины, участник украинского незаконного вооруженного батальона задержан при попытке въезда в Крым, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"При попытке въезда на территорию Российской Федерации в пункте пропуска "Джанкой" выявлен и задержан гражданин Украины, 1988 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что задержанный принимал активное участие в "продуктовой и энергетической блокаде крымского полуострова", а также в антироссийских акциях, проводившихся на границе с Крымом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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Республика КрымУкраинаРоссияБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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