https://ria.ru/20220409/fsb-1782655286.html

На въезде в Крым задержали участника украинского вооруженного формирования

На въезде в Крым задержали участника украинского вооруженного формирования - РИА Новости, 09.04.2022

На въезде в Крым задержали участника украинского вооруженного формирования

Гражданин Украины, участник украинского незаконного вооруженного батальона задержан при попытке въезда в Крым, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:17

2022-04-09T10:17

2022-04-09T10:33

республика крым

украина

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Гражданин Украины, участник украинского незаконного вооруженного батальона задержан при попытке въезда в Крым, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."При попытке въезда на территорию Российской Федерации в пункте пропуска "Джанкой" выявлен и задержан гражданин Украины, 1988 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что задержанный принимал активное участие в "продуктовой и энергетической блокаде крымского полуострова", а также в антироссийских акциях, проводившихся на границе с Крымом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220226/provokatsiya-1775260745.html

республика крым

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, украина, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)