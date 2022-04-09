https://ria.ru/20220409/flot-1782666192.html

Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство по СМП

Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство по СМП - РИА Новости, 09.04.2022

Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство по СМП

Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство коммерческого флота по всей длине Северного морского пути в связи с бурным развитием... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:38

2022-04-09T11:38

2022-04-09T11:38

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белоруссия

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство коммерческого флота по всей длине Северного морского пути в связи с бурным развитием азиатско-тихоокеанского рынка, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Говоря о том, как это может быть применимо к сотрудничеству с Россией, Корчунов отметил, что это означает заметное увеличение спроса на продукцию минерально-сырьевого комплекса и стратегические материалы, которые имеют ключевое значение для развития экономики, в том числе и в контексте глобального энергоперехода.Ранее представители ЕС согласовали новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.

https://ria.ru/20220219/rakety-1773772880.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, белоруссия, россия, азия