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Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство по СМП - РИА Новости, 09.04.2022
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Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство по СМП
Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство по СМП - РИА Новости, 09.04.2022
Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство по СМП
Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство коммерческого флота по всей длине Северного морского пути в связи с бурным развитием... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:38
2022-04-09T11:38
экономика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство коммерческого флота по всей длине Северного морского пути в связи с бурным развитием азиатско-тихоокеанского рынка, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Говоря о том, как это может быть применимо к сотрудничеству с Россией, Корчунов отметил, что это означает заметное увеличение спроса на продукцию минерально-сырьевого комплекса и стратегические материалы, которые имеют ключевое значение для развития экономики, в том числе и в контексте глобального энергоперехода.Ранее представители ЕС согласовали новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
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экономика, белоруссия, россия, азия
11:38 09.04.2022
 
Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство по СМП

Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство коммерческого флота по всему СМП

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт
Морской порт - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство коммерческого флота по всей длине Северного морского пути в связи с бурным развитием азиатско-тихоокеанского рынка, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Важность развития арктической морской навигации для Российской Федерации, особенно в её восточном направлении, в ближайшее время будет лишь возрастать. В планах — обеспечить круглогодичное судоходство коммерческого флота на всей протяжённости трассы СМП. Это связано в первую очередь с бурным развитием азиатско-тихоокеанского рынка, который становится драйвером роста мировой экономики", - сказал он.
Говоря о том, как это может быть применимо к сотрудничеству с Россией, Корчунов отметил, что это означает заметное увеличение спроса на продукцию минерально-сырьевого комплекса и стратегические материалы, которые имеют ключевое значение для развития экономики, в том числе и в контексте глобального энергоперехода.
Ранее представители ЕС согласовали новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
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