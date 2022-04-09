Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство по СМП
Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство коммерческого флота по всему СМП
Морской порт
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство коммерческого флота по всей длине Северного морского пути в связи с бурным развитием азиатско-тихоокеанского рынка, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Важность развития арктической морской навигации для Российской Федерации, особенно в её восточном направлении, в ближайшее время будет лишь возрастать. В планах — обеспечить круглогодичное судоходство коммерческого флота на всей протяжённости трассы СМП. Это связано в первую очередь с бурным развитием азиатско-тихоокеанского рынка, который становится драйвером роста мировой экономики", - сказал он.
Говоря о том, как это может быть применимо к сотрудничеству с Россией, Корчунов отметил, что это означает заметное увеличение спроса на продукцию минерально-сырьевого комплекса и стратегические материалы, которые имеют ключевое значение для развития экономики, в том числе и в контексте глобального энергоперехода.
Ранее представители ЕС согласовали новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.