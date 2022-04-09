Антонов призвал положить конец распространению фейков о российских военных
Посол в США Антонов призвал положить конец распространению фейков о ВС России на Украине
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе
ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов призвал положить конец распространению фейков о действиях российских военных на Украине.
"Я хотел бы подчеркнуть, что необходимо немедленно положить конец распространению фейкньюс, которые дискредитируют великую миссию российских военных. Вопиющим примером является клевета против нас касательно ситуации в Буче. Постановочные картины, которые искажают истину, должны быть неприемлемы", - сказал Антонов в ходе онлайн-конференции Института Шиллера.
Мероприятие посвящено теме создания новой архитектуры безопасности и развития для всех государств.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.