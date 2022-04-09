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Антонов призвал положить конец распространению фейков о российских военных - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/feyki-1782703383.html
Антонов призвал положить конец распространению фейков о российских военных
Антонов призвал положить конец распространению фейков о российских военных - РИА Новости, 09.04.2022
Антонов призвал положить конец распространению фейков о российских военных
Посол России в США Анатолий Антонов призвал положить конец распространению фейков о действиях российских военных на Украине. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T18:25
2022-04-09T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киевская область
россия
совет безопасности оон
украина
ситуация в днр и лнр
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов призвал положить конец распространению фейков о действиях российских военных на Украине.Мероприятие посвящено теме создания новой архитектуры безопасности и развития для всех государств.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
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в мире, киевская область, россия, совет безопасности оон, украина, ситуация в днр и лнр, анатолий антонов
18:25 09.04.2022
 
Антонов призвал положить конец распространению фейков о российских военных

Посол в США Антонов призвал положить конец распространению фейков о ВС России на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе
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ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов призвал положить конец распространению фейков о действиях российских военных на Украине.
"Я хотел бы подчеркнуть, что необходимо немедленно положить конец распространению фейкньюс, которые дискредитируют великую миссию российских военных. Вопиющим примером является клевета против нас касательно ситуации в Буче. Постановочные картины, которые искажают истину, должны быть неприемлемы", - сказал Антонов в ходе онлайн-конференции Института Шиллера.
Мероприятие посвящено теме создания новой архитектуры безопасности и развития для всех государств.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 14:02
Экс-конгрессмен рассказал, зачем США штампуют фейки о конфликте на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевская областьРоссияСовет Безопасности ООНУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРАнатолий Антонов
 
 
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