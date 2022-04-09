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ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова" - РИА Новости, 09.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782705660.html
ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова"
ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова" - РИА Новости, 09.04.2022
ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова"
Вечером 8 апреля киевские власти попытались эвакуировать главарей нацистов из Мариуполя по морю, но российские корабли подбили сухогруз, сообщил официальный... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T18:51
2022-04-09T22:59
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
украина
мариуполь
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вечером 8 апреля киевские власти попытались эвакуировать главарей нацистов из Мариуполя по морю, но российские корабли подбили сухогруз, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В темное время суток украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт "Мариуполь", — рассказал генерал.При этом судно не отвечало на требования пограничных российских кораблей выйти по международному каналу на связь. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная по курсу движения, ни к чему не привела. В то же время сухогруз вел радиообмен, передавая сообщения "Я "Маньяк", иду к тебе", а на берегу наблюдались сигнальные костры."Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу "Апачи" открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части", — сообщил официальный представитель Минобороны.После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.Конашенков уточнил, что пострадавших среди членов экипажа на судне нет, возгорание командой потушено самостоятельно. После досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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353
60
353
60
Конашенков сообщил об обстреле судна, пытавшегося эвакуировать главарей "Азова"
Конашенков сообщил об обстреле судна, пытавшегося эвакуировать главарей "Азова"
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь
18:51 09.04.2022 (обновлено: 22:59 09.04.2022)
 
ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова"

Минобороны заявило об обстреле сухогруза ВСУ "Апачи", пытавшегося эвакуировать "Азов"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вечером 8 апреля киевские власти попытались эвакуировать главарей нацистов из Мариуполя по морю, но российские корабли подбили сухогруз, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В темное время суток украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт "Мариуполь", — рассказал генерал.
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При этом судно не отвечало на требования пограничных российских кораблей выйти по международному каналу на связь. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная по курсу движения, ни к чему не привела. В то же время сухогруз вел радиообмен, передавая сообщения "Я "Маньяк", иду к тебе", а на берегу наблюдались сигнальные костры.
"Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу "Апачи" открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части", — сообщил официальный представитель Минобороны.
После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.
Конашенков уточнил, что пострадавших среди членов экипажа на судне нет, возгорание командой потушено самостоятельно. После досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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