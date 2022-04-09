https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782705660.html

ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова"

ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова" - РИА Новости, 09.04.2022

ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова"

Вечером 8 апреля киевские власти попытались эвакуировать главарей нацистов из Мариуполя по морю, но российские корабли подбили сухогруз, сообщил официальный... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T18:51

2022-04-09T18:51

2022-04-09T22:59

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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мариуполь

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вечером 8 апреля киевские власти попытались эвакуировать главарей нацистов из Мариуполя по морю, но российские корабли подбили сухогруз, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В темное время суток украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт "Мариуполь", — рассказал генерал.При этом судно не отвечало на требования пограничных российских кораблей выйти по международному каналу на связь. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная по курсу движения, ни к чему не привела. В то же время сухогруз вел радиообмен, передавая сообщения "Я "Маньяк", иду к тебе", а на берегу наблюдались сигнальные костры."Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу "Апачи" открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части", — сообщил официальный представитель Минобороны.После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.Конашенков уточнил, что пострадавших среди членов экипажа на судне нет, возгорание командой потушено самостоятельно. После досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html

https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782633445.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Конашенков сообщил об обстреле судна, пытавшегося эвакуировать главарей "Азова" Конашенков сообщил об обстреле судна, пытавшегося эвакуировать главарей "Азова" 2022-04-09T18:51 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь