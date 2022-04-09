Daily Express заявила о "бунте" в ЕС из-за идеи эмбарго на российский газ
Daily Express: Венгрия возглавила борьбу пяти стран ЕС против эмбарго на российский газ
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пять европейских стран возмущены перспективой введения эмбарго против российского газа и нефти, пишет британская газета Daily Express.
Автор статьи отметил, что "бунт" в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который считает эту меру "красной линией", поскольку это "убьет страну".
"Виктор Орбан нарушил европейский строй и возглавил восстание против санкций ЕС, в то время как блок ожидает более жестких наказаний против России", — считает обозреватель.
"В запрете импорта из России не слишком заинтересованы еще и Австрия, Италия и Нидерланды, которые опасаются, что это вызовет хаос в их экономике и энергетической безопасности", — говорится в публикации.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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