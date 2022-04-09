https://ria.ru/20220409/embargo-1782631699.html

Daily Express заявила о "бунте" в ЕС из-за идеи эмбарго на российский газ

Daily Express заявила о "бунте" в ЕС из-за идеи эмбарго на российский газ - РИА Новости, 09.04.2022

Daily Express заявила о "бунте" в ЕС из-за идеи эмбарго на российский газ

Пять европейских стран возмущены перспективой введения эмбарго против российского газа и нефти, пишет британская газета Daily Express. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T02:13

2022-04-09T02:13

2022-04-09T02:13

виктор орбан

россия

москва

санкции в отношении россии

в мире

евросоюз

нидерланды

германия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пять европейских стран возмущены перспективой введения эмбарго против российского газа и нефти, пишет британская газета Daily Express.Автор статьи отметил, что "бунт" в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который считает эту меру "красной линией", поскольку это "убьет страну".Подчеркивается, что в последние недели Германия "изменила тон и подняла тревогу" по поводу разрыва связей с Москвой, поскольку 40 процентов закупаемого Берлином газа поступают из России.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220407/gaz-1782313630.html

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html

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виктор орбан, россия, москва, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, нидерланды, германия, австрия, италия, венгрия