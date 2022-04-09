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Daily Express заявила о "бунте" в ЕС из-за идеи эмбарго на российский газ - РИА Новости, 09.04.2022
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Daily Express заявила о "бунте" в ЕС из-за идеи эмбарго на российский газ
Daily Express заявила о "бунте" в ЕС из-за идеи эмбарго на российский газ - РИА Новости, 09.04.2022
Daily Express заявила о "бунте" в ЕС из-за идеи эмбарго на российский газ
Пять европейских стран возмущены перспективой введения эмбарго против российского газа и нефти, пишет британская газета Daily Express. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T02:13
2022-04-09T02:13
виктор орбан
россия
москва
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
нидерланды
германия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пять европейских стран возмущены перспективой введения эмбарго против российского газа и нефти, пишет британская газета Daily Express.Автор статьи отметил, что "бунт" в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который считает эту меру "красной линией", поскольку это "убьет страну".Подчеркивается, что в последние недели Германия "изменила тон и подняла тревогу" по поводу разрыва связей с Москвой, поскольку 40 процентов закупаемого Берлином газа поступают из России.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220407/gaz-1782313630.html
https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html
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виктор орбан, россия, москва, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, нидерланды, германия, австрия, италия, венгрия
02:13 09.04.2022
 
Daily Express заявила о "бунте" в ЕС из-за идеи эмбарго на российский газ

Daily Express: Венгрия возглавила борьбу пяти стран ЕС против эмбарго на российский газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пять европейских стран возмущены перспективой введения эмбарго против российского газа и нефти, пишет британская газета Daily Express.
Автор статьи отметил, что "бунт" в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который считает эту меру "красной линией", поскольку это "убьет страну".

"Виктор Орбан нарушил европейский строй и возглавил восстание против санкций ЕС, в то время как блок ожидает более жестких наказаний против России", — считает обозреватель.

Подчеркивается, что в последние недели Германия "изменила тон и подняла тревогу" по поводу разрыва связей с Москвой, поскольку 40 процентов закупаемого Берлином газа поступают из России.
"В запрете импорта из России не слишком заинтересованы еще и Австрия, Италия и Нидерланды, которые опасаются, что это вызовет хаос в их экономике и энергетической безопасности", — говорится в публикации.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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