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Отложенное эмбарго. Кто купит российское топливо вместо европейцев

Отложенное эмбарго. Кто купит российское топливо вместо европейцев - РИА Новости, 09.04.2022

Отложенное эмбарго. Кто купит российское топливо вместо европейцев

Европа не готова отказаться от российского угля, найти альтернативу непросто. Поэтому пока запрет на импорт отложили на четыре месяца. Россия тем временем... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:00

2022-04-09T08:00

2022-04-09T08:02

экономика

цены на нефть

россия

еврокомиссия

евросоюз

международное энергетическое агентство

италия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Европа не готова отказаться от российского угля, найти альтернативу непросто. Поэтому пока запрет на импорт отложили на четыре месяца. Россия тем временем переключается на Азию, хотя в Китае много собственного сырья. Кто купит отечественное твердое топливо — в материале РИА Новости.Когда в ЕС согласья нетВ пятницу Европейский союз принял пятый пакет антироссийских санкций. На уголь хотели наложить эмбарго с июля, однако сдвинули на август "из-за давления Германии". "Получится быстрее — хорошо, но нам нужно время, чтобы найти поставщиков", — подчеркнул канцлер Олаф Шольц.Это "лишит Россию еще одного важного источника доходов", радовалась ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Однако возник спор по контрактам: запретить действующие (а они на много месяцев вперед) или только будущие.К тому же столько импорта сразу не заменишь. Исторически Европа — крупнейший покупатель российского угля. В прошлом году поставки выросли на десять процентов, до 50,5 миллиона тонн. Это четверть всего экспорта.Главные потребители — Германия, Польша, Нидерланды и Италия. Там доля России 60 процентов. Во Франции — 30.Потерять таких покупателей неприятно, но не критично, отмечают аналитики. "Это на четыре-пять миллиардов долларов. Однако угольщики были готовы к такому сценарию из-за европейской кампании по декарбонизации", — объясняет Андрей Лобода, директор по внешним связам BitRiver.Поставки уже сократились. Понемногу невостребованное перенаправляют на другие рынки, в основном в Азию. В 2021-м там реализовали 129 миллионов тонн, в том числе в Китае.КНР — крупнейший в мире производитель угля: четыре миллиарда тонн в год. Но растущей китайской экономике нужно больше."Не так давно Пекин разорвал контракт с Австралией, которая тоже входит в топ-10 по добыче", — уточняет Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.Это сделали из-за того, что Канберра обвинила Китай в распространении коронавируса. Австралия добывает порядка полумиллиарда тонн энергетического и коксующегося угля. Семьдесят пять процентов — на экспорт. Причем четверть приходилась на КНР.Продать с дисконтомРоссия перенаправит уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), уверен вице-премьер Александр Новак. "Все просто зависит от логистики, от стоимости. Можно через морские порты, которые у нас недозагружены. Угольные компании сейчас эти вопросы тоже прорабатывают", — указал он. И добавил, что свободные мощности есть, например в портах Черного и Балтийского моря.Но, скорее всего, продавать уголь придется с дисконтом, как сейчас нефть. Индия за полтора месяца закупила рекордные 14 миллионов баррелей Urals (за весь 2021-й было 16 миллионов). На скидках для Нью-Дели Россия теряет около 12 миллионов долларов ежедневно.Видимо, так же получится и с углем. Индия в 2021-м прибрела пять миллионов тонн, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Это в шесть раз больше, чем в 2020-м. А за январь — февраль 2022 года — миллион."От российских энергоресурсов там не откажутся. Индийцы не верят в западные сказки про быстрое замещение. Предпочитают брать сырье по выгодной для себя цене", — рассуждает Михаил Коган.Как пишут индийские СМИ, в Нью-Дели рассматривают возможность расчетов с Москвой в рупиях. Таким образом хотят избежать западных санкций.Среди потенциальных покупателей также Ближний Восток: Пакистан и Иран.Цены пошли вверхЕвросоюз рассчитывает на поставки из Австралии, ЮАР и США. В 2021-м американцы увеличили экспорт почти на четверть, в 2022-м ожидают прибавку в три процента. Однако транспортировка обойдется дороже, чем из России. Соответственно, цены будут выше.Еще альтернатива — Новая Зеландия или Индонезия. К Джакарте уже обратились Италия, Испания, Польша и Германия. Но там в приоритете внутренний рынок. К тому же мощности не беспредельны.Австралийцы тоже ссылаются на ограниченные возможности. Сырье из других стран обойдется европейцам еще дороже.А Европе нужно много угля: примерно 90 миллионов тонн в год. Одна только Германия закупает 26-27 миллионов. Многое зависит и от приверженности чистой энергетике. Если запрет на добычу угля внутри ЕС ослабят, импорт можно сократить. Но пока электростанции переходят на грязное топливо.Угольная энергогенерация увеличилась в прошлом году на девять процентов, констатирует Международное энергетическое агентство.По данным Института солнечных энергетических систем Fraunhofer ISE, в первую неделю марта на европейских электростанциях сожгли в полтора раза больше твердого топлива, чем в тот же период в 2021-м.Фьючерсы на следующий год в северо-западной Европе подорожали на 6,5 процента — до 230 долларов за тонну. Майские контракты взлетели на 11 — до 330. В США котировки впервые с 2008-го перевалили за сотню.Сейчас на все энергоресурсы повышенный спрос. Запрет на импорт российского угля только разгонит цены.

россия

италия

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, цены на нефть, россия, еврокомиссия, евросоюз, международное энергетическое агентство, италия