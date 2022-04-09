https://ria.ru/20220409/dtp-1782699433.html

В Москве машина сбила женщину с двумя детьми

В Москве машина сбила женщину с двумя детьми - РИА Новости, 09.04.2022

В Москве машина сбила женщину с двумя детьми

Двое детей и женщина госпитализированы в результате ДТП на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T17:40

2022-04-09T17:40

2022-04-09T17:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Двое детей и женщина госпитализированы в результате ДТП на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."По предварительным данным, около 16.00 на Осташковской улице произошло столкновение двух легковых транспортных средств. В результате одна из машин после столкновения совершила наезд на женщину, у которой была коляска с 10-месячным ребёнком, также с ней был пятилетний мальчик. Пострадавшие будут направлены на обследование в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Кроме того, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшие получили ушибы и ссадины.

https://ria.ru/20220203/sbil-1770969384.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва