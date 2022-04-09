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В Москве машина сбила женщину с двумя детьми - РИА Новости, 09.04.2022
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В Москве машина сбила женщину с двумя детьми
В Москве машина сбила женщину с двумя детьми - РИА Новости, 09.04.2022
В Москве машина сбила женщину с двумя детьми
Двое детей и женщина госпитализированы в результате ДТП на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:40
2022-04-09T17:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Двое детей и женщина госпитализированы в результате ДТП на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."По предварительным данным, около 16.00 на Осташковской улице произошло столкновение двух легковых транспортных средств. В результате одна из машин после столкновения совершила наезд на женщину, у которой была коляска с 10-месячным ребёнком, также с ней был пятилетний мальчик. Пострадавшие будут направлены на обследование в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Кроме того, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшие получили ушибы и ссадины.
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Ольга Фомченкова
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происшествия, москва
17:40 09.04.2022
 
В Москве машина сбила женщину с двумя детьми

Женщину с двумя маленькими детьми госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Двое детей и женщина госпитализированы в результате ДТП на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"По предварительным данным, около 16.00 на Осташковской улице произошло столкновение двух легковых транспортных средств. В результате одна из машин после столкновения совершила наезд на женщину, у которой была коляска с 10-месячным ребёнком, также с ней был пятилетний мальчик. Пострадавшие будут направлены на обследование в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Кроме того, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшие получили ушибы и ссадины.
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