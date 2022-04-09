https://ria.ru/20220409/dtp-1782699433.html
В Москве машина сбила женщину с двумя детьми
В Москве машина сбила женщину с двумя детьми - РИА Новости, 09.04.2022
В Москве машина сбила женщину с двумя детьми
Двое детей и женщина госпитализированы в результате ДТП на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:40
2022-04-09T17:40
2022-04-09T17:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Двое детей и женщина госпитализированы в результате ДТП на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."По предварительным данным, около 16.00 на Осташковской улице произошло столкновение двух легковых транспортных средств. В результате одна из машин после столкновения совершила наезд на женщину, у которой была коляска с 10-месячным ребёнком, также с ней был пятилетний мальчик. Пострадавшие будут направлены на обследование в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Кроме того, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшие получили ушибы и ссадины.
https://ria.ru/20220203/sbil-1770969384.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве машина сбила женщину с двумя детьми
Женщину с двумя маленькими детьми госпитализировали после ДТП на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Двое детей и женщина госпитализированы в результате ДТП на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"По предварительным данным, около 16.00 на Осташковской улице произошло столкновение двух легковых транспортных средств. В результате одна из машин после столкновения совершила наезд на женщину, у которой была коляска с 10-месячным ребёнком, также с ней был пятилетний мальчик. Пострадавшие будут направлены на обследование в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Кроме того, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшие получили ушибы и ссадины.