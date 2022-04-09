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В Москве грузовик наехал на группу дорожных рабочих, один человек погиб
В Москве грузовик наехал на группу дорожных рабочих, один человек погиб - РИА Новости, 09.04.2022
В Москве грузовик наехал на группу дорожных рабочих, один человек погиб
Московская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на юго-востоке города, в результате которого пострадали четыре человека и один погиб, сообщает... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:39
2022-04-09T11:39
2022-04-09T16:00
происшествия
москва
дтп
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Московская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на юго-востоке города, в результате которого пострадали четыре человека и один погиб, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Отмечается, что, по предварительной информации, ДТП произошло утром 9 апреля. Сорокачетырехлетний водитель грузовика Scania столкнулся с автомобилем "Газель" и ГАЗ. В результате ДТП пострадали четыре дорожных работника, один из них в крайне тяжелом состоянии, еще один погиб."Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП по улице Люблинская", — говорится в сообщении.В телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы уточняется, что, по предварительным данным, дорожные работы на месте не производились, а группа рабочих остановилась, чтобы устранить поломку колеса. Водитель грузового автомобиля пояснил, что у него упала кружка под педаль и он не смог вовремя затормозить.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, дтп, прокуратура г. москвы
11:39 09.04.2022 (обновлено: 16:00 09.04.2022)
В Москве грузовик наехал на группу дорожных рабочих, один человек погиб
Один дорожный рабочий погиб и четыре пострадали при наезде грузовика на юго-востоке Москвы