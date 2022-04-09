https://ria.ru/20220409/dtp-1782666355.html

В Москве грузовик наехал на группу дорожных рабочих, один человек погиб

В Москве грузовик наехал на группу дорожных рабочих, один человек погиб - РИА Новости, 09.04.2022

В Москве грузовик наехал на группу дорожных рабочих, один человек погиб

Московская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на юго-востоке города, в результате которого пострадали четыре человека и один погиб, сообщает... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:39

2022-04-09T11:39

2022-04-09T16:00

происшествия

москва

дтп

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Московская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на юго-востоке города, в результате которого пострадали четыре человека и один погиб, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Отмечается, что, по предварительной информации, ДТП произошло утром 9 апреля. Сорокачетырехлетний водитель грузовика Scania столкнулся с автомобилем "Газель" и ГАЗ. В результате ДТП пострадали четыре дорожных работника, один из них в крайне тяжелом состоянии, еще один погиб."Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП по улице Люблинская", — говорится в сообщении.В телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы уточняется, что, по предварительным данным, дорожные работы на месте не производились, а группа рабочих остановилась, чтобы устранить поломку колеса. Водитель грузового автомобиля пояснил, что у него упала кружка под педаль и он не смог вовремя затормозить.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, дтп, прокуратура г. москвы