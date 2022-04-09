https://ria.ru/20220409/donbass-1782692237.html

Жители Рубежного из-за обстрелов не могут эвакуировать лежачих родных

Жители Рубежного из-за обстрелов не могут эвакуировать лежачих родных - РИА Новости, 09.04.2022

Жители Рубежного из-за обстрелов не могут эвакуировать лежачих родных

Жители города Рубежное в Донбассе, за который продолжаются бои, из-за участившихся обстрелов жилого сектора населенного пункта со стороны украинских силовиков,... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:32

2022-04-09T16:32

2022-04-09T16:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

россия

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владимир путин

родион мирошник

мариуполь

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РУБЕЖНОЕ, 9 апр - РИА Новости. Жители города Рубежное в Донбассе, за который продолжаются бои, из-за участившихся обстрелов жилого сектора населенного пункта со стороны украинских силовиков, не могут доставить к местам эвакуации лежачих родственников, рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель Сергей.Ранее советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что гуманитарная ситуация в городе Рубежное сложная: нет воды, света, частично газа. По его словам, на подконтрольной республике части города остается 20 тысяч человек. Согласно данным на 2020 год, в городе Рубежное проживали более 56 тысяч человек."Иду за матерью, после инсульта она не ходит и слух потеряла. Хочу ее эвакуировать", - рассказал Сергей, который пришел к месту эвакуации, взять специальную строительную тележку для перевозки матери.По словам Сергея, в последние несколько дней, район его многоквартирного дома под постоянным огнем украинской армии. Сейчас, чтобы добраться до дома и забрать мать, нужно переждать затянувшийся обстрел, и на машину, эвакуирующую людей, он может просто не успеть."Стало гуще (чаще – ред.), поначалу было реже, сейчас гуще, по всем площадям. Лучше завтра утром (попытаться доставить к месту эвакуации – ред.) если тише будет, привезу ее. Сейчас я просто не успею собрать ее и вывезти ее", - рассказал Сергей.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода уже начала поступать на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с Народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220409/azov-1782667619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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