14:07 09.04.2022 (обновлено: 14:12 09.04.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Любовку в ДНР
Представительство в ДНР: украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Любовке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Любовка в Донецкой народной республике, выпустив 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован 13.40 мск, по Любовке было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.