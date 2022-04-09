https://ria.ru/20220409/donbass-1782680754.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Любовку в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" Любовку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Любовку в ДНР

Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Любовка в Донецкой народной республике, выпустив 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО)... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T14:07

2022-04-09T14:07

2022-04-09T14:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

днр

вооруженные силы украины

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Любовка в Донецкой народной республике, выпустив 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован 13.40 мск, по Любовке было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр