13:49 09.04.2022 (обновлено: 13:59 09.04.2022)
Украинские войска обстреляли минами Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка минами калибра 120 мм
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз в субботу открыли огонь по одному из районов Донецка, применив мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован 13.15 мск, по Куйбышевскому району Донецка было выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров.
Ранее в субботу представительство зафиксировало шесть фактов обстрелов Донецка, огонь велся по Петровскому и Киевскому районам с применением снарядов калибром 122 миллиметра и ракет из РСЗО "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.