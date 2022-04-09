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Украинские войска обстреляли минами Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли минами Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска обстреляли минами Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в очередной раз в субботу открыли огонь по одному из районов Донецка, применив мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T13:49

2022-04-09T13:49

2022-04-09T13:59

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз в субботу открыли огонь по одному из районов Донецка, применив мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован 13.15 мск, по Куйбышевскому району Донецка было выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров.Ранее в субботу представительство зафиксировало шесть фактов обстрелов Донецка, огонь велся по Петровскому и Киевскому районам с применением снарядов калибром 122 миллиметра и ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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