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Украинские войска обстреляли минами Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли минами Зайцево в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска обстреляли минами Зайцево в ДНР
Украинские войска в 11.00 обстреляли поселок Зайцево под Горловкой в Донецкой народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:16
2022-04-09T12:16
2022-04-09T12:16
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 обстреляли поселок Зайцево под Горловкой в Донецкой народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, украина, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли минами Зайцево в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять мин калибром 120 мм по Зайцево