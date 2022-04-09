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Украинские войска обстреляли минами Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли минами Зайцево в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска обстреляли минами Зайцево в ДНР

Украинские войска в 11.00 обстреляли поселок Зайцево под Горловкой в Донецкой народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:16

2022-04-09T12:16

2022-04-09T12:16

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 обстреляли поселок Зайцево под Горловкой в Донецкой народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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