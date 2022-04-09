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Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:55
2022-04-09T11:55
2022-04-09T12:13
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщило, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке."В результате обстрела ВФУ в Макеевке, по ул. Целинная, получили ранения женщина и ребенок", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, макеевка, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, днр, ситуация в днр и лнр
11:55 09.04.2022 (обновлено: 12:13 09.04.2022)
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР
Штаб обороны ДНР: женщина и ребенок ранены при обстреле украинскими военными Макеевки