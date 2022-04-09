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Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/donbass-1782668432.html
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:55
2022-04-09T12:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
макеевка
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщило, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке."В результате обстрела ВФУ в Макеевке, по ул. Целинная, получили ранения женщина и ребенок", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, макеевка, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, днр, ситуация в днр и лнр
11:55 09.04.2022 (обновлено: 12:13 09.04.2022)
 
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР

Штаб обороны ДНР: женщина и ребенок ранены при обстреле украинскими военными Макеевки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщило, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке.
"В результате обстрела ВФУ в Макеевке, по ул. Целинная, получили ранения женщина и ребенок", - говорится в сообщении.
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