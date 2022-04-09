https://ria.ru/20220409/donbass-1782668432.html

Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР

Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022

Женщина и ребенок получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР

Женщина и ребенок получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:55

2022-04-09T11:55

2022-04-09T12:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

макеевка

вооруженные силы украины

признание днр и лнр в россии

днр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщило, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке."В результате обстрела ВФУ в Макеевке, по ул. Целинная, получили ранения женщина и ребенок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

украина

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, макеевка, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, днр, ситуация в днр и лнр