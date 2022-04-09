https://ria.ru/20220409/donbass-1782647362.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 8.15 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено 6 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:44

2022-04-09T08:44

2022-04-09T08:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 8.15 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено 6 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

ясиноватая

авдеевка

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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