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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 8.15 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено 6 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:44
2022-04-09T08:44
2022-04-09T08:44
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 8.15 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено 6 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, авдеевка, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 122 мм