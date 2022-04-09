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Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска в 8.10 обстреляли населенный пункт Золотое-5, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:36
2022-04-09T08:36
2022-04-09T08:37
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 8.10 обстреляли населенный пункт Золотое-5, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по н.п. Золотое-5 с применением миномета 120 мм (6 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
08:36 09.04.2022 (обновлено: 08:37 09.04.2022)
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Золотое-5 минами калибром 120 мм