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Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска в 7.15 обстреляли населенный пункт Донецкий, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:32
2022-04-09T08:32
2022-04-09T08:32
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.15 обстреляли населенный пункт Донецкий, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по н.п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (6 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Донецкий снарядами калибром 152 мм