23:25 09.04.2022 (обновлено: 23:33 09.04.2022)
ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ на территории республики неправомерной
Госкомитет обороны ДНР признал деятельность СММ ОБСЕ неправомерной
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой народной республики признается неправомерной, говорится в распоряжении Государственного комитета обороны ДНР.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что подготовлен проект решения о прекращении деятельности СММ ОБСЕ на территории республики.
"Распоряжением Государственного комитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признается неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание ее представителей – нежелательным, за исключением лиц, задействованных в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Распоряжением", - заявил комитет.
Отмечается, что все представители СММ ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР не позднее 30 апреля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.