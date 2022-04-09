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Силы ДНР с начала суток уничтожили 39 украинских националистов - РИА Новости, 09.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/dnr-1782708805.html
Силы ДНР с начала суток уничтожили 39 украинских националистов
Силы ДНР с начала суток уничтожили 39 украинских националистов - РИА Новости, 09.04.2022
Силы ДНР с начала суток уничтожили 39 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 39 украинских националистов. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T19:22
2022-04-09T19:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 39 украинских националистов.По данным ведомства, украинские войска с начала текущих суток выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Также отмечается, что под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов ДНР.Четверо военных Донецкой народной республики погибли за сутки, более 20 получили ранения, заявила в субботу Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 23 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
19:22 09.04.2022
 
Силы ДНР с начала суток уничтожили 39 украинских националистов

Народная милиция ДНР заявила, что военные за сутки уничтожили 39 украинских националистов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 39 украинских националистов.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, две огневые позиции 120 и 82 минометов, один танк и одно грузовое транспортное средство", - сообщает народная милиция в Telegram.
По данным ведомства, украинские войска с начала текущих суток выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Также отмечается, что под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов ДНР.
Четверо военных Донецкой народной республики погибли за сутки, более 20 получили ранения, заявила в субботу Народная милиция ДНР.
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Что Россия должна сделать с Украиной
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 23 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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