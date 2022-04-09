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Украинские войска обстреляли Зайцево и Докучаевск в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево и Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево и Докучаевск в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево и Докучаевск в ДНР, выпущено 10 мин и 8 снарядов за 5 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:42
2022-04-09T10:42
2022-04-09T10:42
в мире
донецкая народная республика
докучаевск
зайцево
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Докучаевск в ДНР, выпущено 10 мин и 8 снарядов за 5 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Дача – н.п. Зайцево: выпущено 10 мин калибром 82 мм;… н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 9.55, второй в 10.00.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/obstrel-1782624834.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, докучаевск, зайцево, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, украина
Украинские войска обстреляли Зайцево и Докучаевск в ДНР
СЦКК в ДНР: украинские войска обстреляли Зайцево и Докучаевск