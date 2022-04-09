Украинские войска за сутки 21 раз открывали огонь по ДНР
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки 21 раз открывали огонь по ДНР, ранены 30 мирных жителей
© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР, применив 236 единиц различных боеприпасов, ранены 30 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 236 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о 30 раненых мирных жителях…, в т.ч. один ребенок", - говорится в сообщении.
Повреждено 26 домостроений в Еленовке, Горловке, Ясиноватой, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.