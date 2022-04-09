https://ria.ru/20220409/dnr-1782653848.html

Украинские войска за сутки 21 раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки 21 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска за сутки 21 раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР, применив 236 единиц различных боеприпасов, ранены 30 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:04

2022-04-09T10:04

2022-04-09T10:04

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР, применив 236 единиц различных боеприпасов, ранены 30 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 236 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о 30 раненых мирных жителях…, в т.ч. один ребенок", - говорится в сообщении.Повреждено 26 домостроений в Еленовке, Горловке, Ясиноватой, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220408/dnr-1782604917.html

https://ria.ru/20220408/dnr-1782599538.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы рф