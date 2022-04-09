https://ria.ru/20220409/dnr-1782653149.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Ясиноватую - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Ясиноватую, выпущено два снаряда калибром 122 мм и 10 ракет из "Градов", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T09:58

2022-04-09T09:58

2022-04-09T09:58

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Ясиноватую, выпущено два снаряда калибром 122 мм и 10 ракет из "Градов", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Водяное – г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 122 мм;… н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении.Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 09.15, второй в 09.20.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782651111.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины