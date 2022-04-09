В Тамбовской области возбудили дело после гибели двух детей
СК возбудил уголовное дело после гибели двух детей в Тамбовской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Тела двух мальчиков обнаружены в доме в селе Большая Сосновка Тамбовской области, причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило СУ СК по региону.
"Вечером 9 апреля 2022 года в одном из домов по улице Ленина села Большая Сосновка Мичуринского района обнаружены тела 11-месячного и 9-летнего мальчиков. Их 54-летний дедушка, 29-летняя мама, 32-летний дядя и 11-летний брат госпитализированы. По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жилище отапливалось печью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУСК, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.