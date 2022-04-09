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В Тамбовской области возбудили дело после гибели двух детей - РИА Новости, 09.04.2022
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В Тамбовской области возбудили дело после гибели двух детей
В Тамбовской области возбудили дело после гибели двух детей - РИА Новости, 09.04.2022
В Тамбовской области возбудили дело после гибели двух детей
Тела двух мальчиков обнаружены в доме в селе Большая Сосновка Тамбовской области, причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом,... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T23:41
2022-04-09T23:41
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
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РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Тела двух мальчиков обнаружены в доме в селе Большая Сосновка Тамбовской области, причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило СУ СК по региону.Уточняется, что жилище отапливалось печью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУСК, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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россия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область
23:41 09.04.2022
 
В Тамбовской области возбудили дело после гибели двух детей

СК возбудил уголовное дело после гибели двух детей в Тамбовской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
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РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Тела двух мальчиков обнаружены в доме в селе Большая Сосновка Тамбовской области, причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило СУ СК по региону.
"Вечером 9 апреля 2022 года в одном из домов по улице Ленина села Большая Сосновка Мичуринского района обнаружены тела 11-месячного и 9-летнего мальчиков. Их 54-летний дедушка, 29-летняя мама, 32-летний дядя и 11-летний брат госпитализированы. По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жилище отапливалось печью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУСК, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тамбовская область
 
 
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