https://ria.ru/20220409/deti-1782724770.html

В Тамбовской области возбудили дело после гибели двух детей

В Тамбовской области возбудили дело после гибели двух детей - РИА Новости, 09.04.2022

В Тамбовской области возбудили дело после гибели двух детей

Тела двух мальчиков обнаружены в доме в селе Большая Сосновка Тамбовской области, причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом,... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T23:41

2022-04-09T23:41

2022-04-09T23:41

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тамбовская область

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РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Тела двух мальчиков обнаружены в доме в селе Большая Сосновка Тамбовской области, причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило СУ СК по региону.Уточняется, что жилище отапливалось печью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУСК, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

https://ria.ru/20220409/delo-1782705301.html

россия

тамбовская область

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область