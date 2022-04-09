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СЦКК совместно с омбудсменом ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей - РИА Новости, 09.04.2022
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СЦКК совместно с омбудсменом ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей
СЦКК совместно с омбудсменом ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей - РИА Новости, 09.04.2022
СЦКК совместно с омбудсменом ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей
Представительство Донецкой народной Республики в СЦКК совместно с аппаратом омбудсмена ДНР вернули домой из Запорожской области на территорию республики 13... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:48
2022-04-09T10:49
в мире
донецкая народная республика
украина
львов
святогорск
сцкк
мчс днр
дарья морозова
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БЕРДЯНСК, 9 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной Республики в СЦКК совместно с аппаратом омбудсмена ДНР вернули домой из Запорожской области на территорию республики 13 детей и семерых взрослых, передаёт корреспондент РИА Новости.В аппарате омбудсмена пояснили, что 20 февраля дети из населенного пункта Николаевка, который на тот момент находился под контролем украинских войск на территории Донецкой области, отправились по путевке в населенный пункт Святогорск. После начала специальной военной операции украинские власти без согласия родителей вывезли этих детей из Святогорска во Львов, куда и пришлось добираться родственникам объездными путями и за свой счет."Пока Николаевка была под оккупацией украинских войск, родители не могли забрать своих детей, находившихся на отдыхе в Святогорье. Украинские власти практически принудительно, без согласования с родителями, вывезли детей из Святогорья во Львов", - рассказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК, генерал-майор Руслан Якубов."Только спустя более месяца родители смогли самостоятельно добраться до Львова и выехать с детьми в Бердянск (город в Запорожской области под контролем ВС РФ - ред.). Неравнодушные педагоги Николаевской школы обратились к омбудсмену Республики Дарье Морозовой. Дарья Васильевна привлекла нас и МЧС ДНР для совместной эвакуации детей из Бердянска домой, в освобожденную Николаевку", - сказал он.
https://ria.ru/20220408/berdyansk-1782618728.html
донецкая народная республика
украина
львов
святогорск
бердянск
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в мире, донецкая народная республика, украина, львов, святогорск, сцкк, мчс днр, дарья морозова, руслан якубов, вооруженные силы рф, бердянск
10:48 09.04.2022 (обновлено: 10:49 09.04.2022)
 
СЦКК совместно с омбудсменом ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей

СЦКК совместно с аппаратом омбудсмена ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области
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БЕРДЯНСК, 9 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной Республики в СЦКК совместно с аппаратом омбудсмена ДНР вернули домой из Запорожской области на территорию республики 13 детей и семерых взрослых, передаёт корреспондент РИА Новости.
В аппарате омбудсмена пояснили, что 20 февраля дети из населенного пункта Николаевка, который на тот момент находился под контролем украинских войск на территории Донецкой области, отправились по путевке в населенный пункт Святогорск. После начала специальной военной операции украинские власти без согласия родителей вывезли этих детей из Святогорска во Львов, куда и пришлось добираться родственникам объездными путями и за свой счет.
"Пока Николаевка была под оккупацией украинских войск, родители не могли забрать своих детей, находившихся на отдыхе в Святогорье. Украинские власти практически принудительно, без согласования с родителями, вывезли детей из Святогорья во Львов", - рассказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК, генерал-майор Руслан Якубов.
"Только спустя более месяца родители смогли самостоятельно добраться до Львова и выехать с детьми в Бердянск (город в Запорожской области под контролем ВС РФ - ред.). Неравнодушные педагоги Николаевской школы обратились к омбудсмену Республики Дарье Морозовой. Дарья Васильевна привлекла нас и МЧС ДНР для совместной эвакуации детей из Бердянска домой, в освобожденную Николаевку", - сказал он.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЛьвовСвятогорскСЦККМЧС ДНРДарья МорозоваРуслан ЯкубовВооруженные силы РФБердянск
 
 
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