https://ria.ru/20220409/deti-1782659905.html

СЦКК совместно с омбудсменом ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей

СЦКК совместно с омбудсменом ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей - РИА Новости, 09.04.2022

СЦКК совместно с омбудсменом ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей

Представительство Донецкой народной Республики в СЦКК совместно с аппаратом омбудсмена ДНР вернули домой из Запорожской области на территорию республики 13... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:48

2022-04-09T10:48

2022-04-09T10:49

в мире

донецкая народная республика

украина

львов

святогорск

сцкк

мчс днр

дарья морозова

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БЕРДЯНСК, 9 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной Республики в СЦКК совместно с аппаратом омбудсмена ДНР вернули домой из Запорожской области на территорию республики 13 детей и семерых взрослых, передаёт корреспондент РИА Новости.В аппарате омбудсмена пояснили, что 20 февраля дети из населенного пункта Николаевка, который на тот момент находился под контролем украинских войск на территории Донецкой области, отправились по путевке в населенный пункт Святогорск. После начала специальной военной операции украинские власти без согласия родителей вывезли этих детей из Святогорска во Львов, куда и пришлось добираться родственникам объездными путями и за свой счет."Пока Николаевка была под оккупацией украинских войск, родители не могли забрать своих детей, находившихся на отдыхе в Святогорье. Украинские власти практически принудительно, без согласования с родителями, вывезли детей из Святогорья во Львов", - рассказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК, генерал-майор Руслан Якубов."Только спустя более месяца родители смогли самостоятельно добраться до Львова и выехать с детьми в Бердянск (город в Запорожской области под контролем ВС РФ - ред.). Неравнодушные педагоги Николаевской школы обратились к омбудсмену Республики Дарье Морозовой. Дарья Васильевна привлекла нас и МЧС ДНР для совместной эвакуации детей из Бердянска домой, в освобожденную Николаевку", - сказал он.

https://ria.ru/20220408/berdyansk-1782618728.html

донецкая народная республика

украина

львов

святогорск

бердянск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина, львов, святогорск, сцкк, мчс днр, дарья морозова, руслан якубов, вооруженные силы рф, бердянск