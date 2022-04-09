10:48 09.04.2022 (обновлено: 10:49 09.04.2022)
СЦКК совместно с омбудсменом ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей
СЦКК совместно с аппаратом омбудсмена ДНР вернули домой из Бердянска 13 детей
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области
БЕРДЯНСК, 9 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной Республики в СЦКК совместно с аппаратом омбудсмена ДНР вернули домой из Запорожской области на территорию республики 13 детей и семерых взрослых, передаёт корреспондент РИА Новости.
В аппарате омбудсмена пояснили, что 20 февраля дети из населенного пункта Николаевка, который на тот момент находился под контролем украинских войск на территории Донецкой области, отправились по путевке в населенный пункт Святогорск. После начала специальной военной операции украинские власти без согласия родителей вывезли этих детей из Святогорска во Львов, куда и пришлось добираться родственникам объездными путями и за свой счет.
"Пока Николаевка была под оккупацией украинских войск, родители не могли забрать своих детей, находившихся на отдыхе в Святогорье. Украинские власти практически принудительно, без согласования с родителями, вывезли детей из Святогорья во Львов", - рассказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК, генерал-майор Руслан Якубов.
"Только спустя более месяца родители смогли самостоятельно добраться до Львова и выехать с детьми в Бердянск (город в Запорожской области под контролем ВС РФ - ред.). Неравнодушные педагоги Николаевской школы обратились к омбудсмену Республики Дарье Морозовой. Дарья Васильевна привлекла нас и МЧС ДНР для совместной эвакуации детей из Бердянска домой, в освобожденную Николаевку", - сказал он.