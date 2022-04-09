https://ria.ru/20220409/britaniya-1782712279.html

Британия направит Украине противокорабельные ракетные комплексы

Британия направит Украине противокорабельные ракетные комплексы - РИА Новости, 09.04.2022

Британия направит Украине противокорабельные ракетные комплексы

Великобритания направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, сообщили на Даунинг-стрит после встречи Бориса Джонсона... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T20:00

2022-04-09T20:00

2022-04-09T21:00

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ЛОНДОН, 9 апр — РИА Новости. Великобритания направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, сообщили на Даунинг-стрит после встречи Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве."Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России", — отметили в резиденции главы британского правительства.Это вооружение станет дополнением к объявленной накануне поставке военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, включающей зенитные ракеты Starstreak, 800 противотанковых ракет и боеприпасов для нанесения высокоточных ударов.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

https://ria.ru/20220409/zakharova-1782699238.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, великобритания