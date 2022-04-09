https://ria.ru/20220409/briks-1782688013.html

Силуанов: страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса из-за санкций

Силуанов: страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса из-за санкций - РИА Новости, 09.04.2022

Силуанов: страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса из-за санкций

Новая волна санкций против России разрушает фундамент финансовой системы и ведет к кризису, но страны БРИКС имеют все инструменты, чтобы смягчить его... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T15:45

2022-04-09T15:45

2022-04-09T15:46

экономика

брикс

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Новая волна санкций против России разрушает фундамент финансовой системы и ведет к кризису, но страны БРИКС имеют все инструменты, чтобы смягчить его последствия и для себя, и для мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Он (Силуанов – ред.) отметил, что новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США", - говорится в сообщении Минфина РФ по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.Это, по слова министра, подталкивает страны к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС.Участники встречи подтвердили важность взаимодействия в многосторонних форматах для принятия совместных мер по стабилизации текущей экономической ситуации.Они также обсудили вопросы взаимодействия по линии Нового банка развития, инвестирования в инфраструктуру, создания научно-исследовательской сети БРИКС."По линии центральных банков согласовано решение о проведении пятого тестирования механизма Пула условных валютных резервов БРИКС с использованием альтернативных валют", - говорится в сообщении.Следующая встреча на уровне министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС состоится в июне текущего года, по результатам будет принято совместное заявление.

https://ria.ru/20220330/briks-1780911571.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, брикс, россия, антон силуанов