https://ria.ru/20220409/briks-1782688013.html
Силуанов: страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса из-за санкций
Силуанов: страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса из-за санкций - РИА Новости, 09.04.2022
Силуанов: страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса из-за санкций
Новая волна санкций против России разрушает фундамент финансовой системы и ведет к кризису, но страны БРИКС имеют все инструменты, чтобы смягчить его... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:45
2022-04-09T15:45
2022-04-09T15:46
экономика
брикс
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Новая волна санкций против России разрушает фундамент финансовой системы и ведет к кризису, но страны БРИКС имеют все инструменты, чтобы смягчить его последствия и для себя, и для мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Он (Силуанов – ред.) отметил, что новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США", - говорится в сообщении Минфина РФ по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.Это, по слова министра, подталкивает страны к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС.Участники встречи подтвердили важность взаимодействия в многосторонних форматах для принятия совместных мер по стабилизации текущей экономической ситуации.Они также обсудили вопросы взаимодействия по линии Нового банка развития, инвестирования в инфраструктуру, создания научно-исследовательской сети БРИКС."По линии центральных банков согласовано решение о проведении пятого тестирования механизма Пула условных валютных резервов БРИКС с использованием альтернативных валют", - говорится в сообщении.Следующая встреча на уровне министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС состоится в июне текущего года, по результатам будет принято совместное заявление.
https://ria.ru/20220330/briks-1780911571.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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7 495 645-6601
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экономика, брикс, россия, антон силуанов
15:45 09.04.2022 (обновлено: 15:46 09.04.2022)
Силуанов: страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса из-за санкций
Силуанов: страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса из-за санкций против России
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Новая волна санкций против России разрушает фундамент финансовой системы и ведет к кризису, но страны БРИКС имеют все инструменты, чтобы смягчить его последствия и для себя, и для мировой экономики, заявил
министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Он (Силуанов – ред.) отметил, что новая волна санкций против России
разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США", - говорится в сообщении Минфина РФ по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС
под председательством Китая
.
Это, по слова министра, подталкивает страны к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС.
"Нынешний кризис – рукотворный, и у стран БРИКС есть все необходимые инструменты для того, чтобы смягчить его последствия для своих экономик и мировой экономики в целом", – сказал Силуанов.
Участники встречи подтвердили важность взаимодействия в многосторонних форматах для принятия совместных мер по стабилизации текущей экономической ситуации.
Они также обсудили вопросы взаимодействия по линии Нового банка развития
, инвестирования в инфраструктуру, создания научно-исследовательской сети БРИКС.
"По линии центральных банков согласовано решение о проведении пятого тестирования механизма Пула условных валютных резервов БРИКС с использованием альтернативных валют", - говорится в сообщении.
Следующая встреча на уровне министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС состоится в июне текущего года, по результатам будет принято совместное заявление.