07:41 09.04.2022 (обновлено: 07:45 09.04.2022)
В Крыму призвали национализировать имущество организаторов водной блокады
Глава крымских татар Умеров: нужно национализировать имущество организаторов блокады Крыма
Северо-Крымский канал после прорыва блокады. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил РИА Новости, что активы организаторов блокады Крыма на территории России необходимо национализировать.
Ранее парламент Крыма выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса России и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении государства, его граждан и юридических лиц. Региональное заксобрание единогласно приняло документ и внесло его для рассмотрения в Госдуму.
"Организаторы водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма — бывшие крымчане, которые в украинские времена имели здесь бизнес и немало активов, нажитых в том числе преступным путем. Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны", — сказал Умеров.
По его словам, многие активы уже перерегистрированы, но это не должно помешать принять справедливое решение.
Умеров подчеркнул, что под закон о национализации должны попасть лидеры "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, руководитель созданного на Украине незаконного вооруженного формирования Ленур Ислямов, бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко и другие.
"Я готов помочь в выявлении их имущества, необходимые данные у нас имеются", — подчеркнул Умеров.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.