Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали национализировать имущество организаторов водной блокады - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/blokada-1782643782.html
В Крыму призвали национализировать имущество организаторов водной блокады
В Крыму призвали национализировать имущество организаторов водной блокады - РИА Новости, 09.04.2022
В Крыму призвали национализировать имущество организаторов водной блокады
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил РИА Новости, что активы организаторов блокады Крыма на территории России... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T07:41
2022-04-09T07:45
россия
украина
госдума рф
верховная рада украины
санкции в отношении россии
республика крым
в мире
эйваз умеров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781024720_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9cc84da8449195a8338c3508d3ddacd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил РИА Новости, что активы организаторов блокады Крыма на территории России необходимо национализировать.Ранее парламент Крыма выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса России и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении государства, его граждан и юридических лиц. Региональное заксобрание единогласно приняло документ и внесло его для рассмотрения в Госдуму.По его словам, многие активы уже перерегистрированы, но это не должно помешать принять справедливое решение.Умеров подчеркнул, что под закон о национализации должны попасть лидеры "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, руководитель созданного на Украине незаконного вооруженного формирования Ленур Ислямов, бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко и другие."Я готов помочь в выявлении их имущества, необходимые данные у нас имеются", — подчеркнул Умеров.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20220409/natsizm-1782642665.html
россия
украина
республика крым
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781024720_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_79ac49703bf209d05f4627db5be088a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, госдума рф, верховная рада украины, санкции в отношении россии, республика крым, в мире, эйваз умеров, симферополь
07:41 09.04.2022 (обновлено: 07:45 09.04.2022)
 
В Крыму призвали национализировать имущество организаторов водной блокады

Глава крымских татар Умеров: нужно национализировать имущество организаторов блокады Крыма

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал после прорыва блокады
Северо-Крымский канал после прорыва блокады - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Северо-Крымский канал после прорыва блокады. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил РИА Новости, что активы организаторов блокады Крыма на территории России необходимо национализировать.
Ранее парламент Крыма выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса России и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении государства, его граждан и юридических лиц. Региональное заксобрание единогласно приняло документ и внесло его для рассмотрения в Госдуму.

"Организаторы водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма — бывшие крымчане, которые в украинские времена имели здесь бизнес и немало активов, нажитых в том числе преступным путем. Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны", — сказал Умеров.

По его словам, многие активы уже перерегистрированы, но это не должно помешать принять справедливое решение.
Умеров подчеркнул, что под закон о национализации должны попасть лидеры "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, руководитель созданного на Украине незаконного вооруженного формирования Ленур Ислямов, бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко и другие.
"Я готов помочь в выявлении их имущества, необходимые данные у нас имеются", — подчеркнул Умеров.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
07:18
В парламенте Крыма обвинили в нацизме посла Украины в Германии
 
РоссияУкраинаГосдума РФВерховная Рада УкраиныСанкции в отношении РоссииРеспублика КрымВ миреЭйваз УмеровСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала