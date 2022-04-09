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В Крыму призвали национализировать имущество организаторов водной блокады

В Крыму призвали национализировать имущество организаторов водной блокады - РИА Новости, 09.04.2022

В Крыму призвали национализировать имущество организаторов водной блокады

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил РИА Новости, что активы организаторов блокады Крыма на территории России... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T07:41

2022-04-09T07:41

2022-04-09T07:45

россия

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госдума рф

верховная рада украины

санкции в отношении россии

республика крым

в мире

эйваз умеров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил РИА Новости, что активы организаторов блокады Крыма на территории России необходимо национализировать.Ранее парламент Крыма выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса России и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении государства, его граждан и юридических лиц. Региональное заксобрание единогласно приняло документ и внесло его для рассмотрения в Госдуму.По его словам, многие активы уже перерегистрированы, но это не должно помешать принять справедливое решение.Умеров подчеркнул, что под закон о национализации должны попасть лидеры "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, руководитель созданного на Украине незаконного вооруженного формирования Ленур Ислямов, бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко и другие."Я готов помочь в выявлении их имущества, необходимые данные у нас имеются", — подчеркнул Умеров.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220409/natsizm-1782642665.html

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россия, украина, госдума рф, верховная рада украины, санкции в отношении россии, республика крым, в мире, эйваз умеров, симферополь