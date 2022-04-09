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Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные благодарны России за спасение - РИА Новости, 09.04.2022
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Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные благодарны России за спасение
Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные благодарны России за спасение - РИА Новости, 09.04.2022
Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные благодарны России за спасение
Украинские военные, выжившие при крушении сбитого вертолета, на котором планировалось эвакуировать из Мариуполя руководителей неонацистского полка "Азов",... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T07:11
2022-04-09T10:06
в мире
игорь конашенков
владимир путин
россия
мелитополь
мариуполь
ми-8
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Украинские военные, выжившие при крушении сбитого вертолета, на котором планировалось эвакуировать из Мариуполя руководителей неонацистского полка "Азов", выразили благодарность российским военнослужащим и врачам, которые их спасли. Видео с этими признаниями есть в распоряжении РИА Новости.Два украинских Ми-8 сбили 5 апреля при попытке прорваться в Мариуполь. На борту одного из вертолетов находились борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко. Сейчас они проходят лечение в российском военном госпитале в Мелитополе и благодарят своих спасителей."Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего. &lt;…&gt; Не дали умереть", — сказал Бурлаков.Гавриленко также произнес слова благодарности.Бурлаков на момент поступления в госпиталь находился в тяжелом состоянии, но ему оказали квалифицированную помощь, сейчас его состояние стабильное, рассказал на видео госпитальный врач. Что касается Гавриленко, то у него диагностировали многочисленные осколочные ранения и большие ожоги — 55-60 процентов."В настоящее время врачи борются за его жизнь, оказывается вся необходимая медицинская квалифицированная помощь, состояние стабилизируется", — добавил медработник.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782633445.html
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60
"Не дали умереть" – пленные летчики ВСУ поблагодарили российских военнослужащих и врачей за спасение
Украинские военные, выжившие при крушении сбитого вертолета, на котором планировалось эвакуировать из Мариуполя руководителей неонацистского полка "Азов", выразили благодарность российским военнослужащим и врачам, которые их спасли. Видео с этими признаниями есть в распоряжении РИА Новости.
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, россия, мелитополь, мариуполь, ми-8, украина
07:11 09.04.2022 (обновлено: 10:06 09.04.2022)
 
Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные благодарны России за спасение

Выжившие при крушении вертолета Ми-8 украинские военные поблагодарили Россию за спасение

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Украинские военные, выжившие при крушении сбитого вертолета, на котором планировалось эвакуировать из Мариуполя руководителей неонацистского полка "Азов", выразили благодарность российским военнослужащим и врачам, которые их спасли. Видео с этими признаниями есть в распоряжении РИА Новости.
Два украинских Ми-8 сбили 5 апреля при попытке прорваться в Мариуполь. На борту одного из вертолетов находились борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко. Сейчас они проходят лечение в российском военном госпитале в Мелитополе и благодарят своих спасителей.
Пленный летчик ВСУ о провальной попытке эвакуировать из Мариуполя руководство Азова - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей "Азова" из Мариуполя
"Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего. <…> Не дали умереть", — сказал Бурлаков.
Гавриленко также произнес слова благодарности.
Бурлаков на момент поступления в госпиталь находился в тяжелом состоянии, но ему оказали квалифицированную помощь, сейчас его состояние стабильное, рассказал на видео госпитальный врач. Что касается Гавриленко, то у него диагностировали многочисленные осколочные ранения и большие ожоги — 55-60 процентов.
"В настоящее время врачи борются за его жизнь, оказывается вся необходимая медицинская квалифицированная помощь, состояние стабилизируется", — добавил медработник.
Пленный летчик ВСУ о провальной попытке эвакуировать из Мариуполя руководство Азова - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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Названы имена солдат ВСУ, проваливших эвакуацию главарей "Азова"
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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Пленный стрелок рассказал о подготовке новичков ВСУ с помощью YouTube
 
В миреИгорь КонашенковВладимир ПутинРоссияМелитопольМариупольМи-8Украина
 
 
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