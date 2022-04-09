https://ria.ru/20220409/biolaboratorii-1782693263.html

Акция против биолабораторий прошла у посольства США в Ереване

Акция против биолабораторий прошла у посольства США в Ереване - РИА Новости, 09.04.2022

Акция против биолабораторий прошла у посольства США в Ереване

Молодежное крыло армянской партии "Альянс" провело флешмоб возле памятника адмиралу Исакову напротив посольства США в Ереване в связи с возможными разработками... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:41

2022-04-09T16:41

2022-04-09T18:05

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ЕРЕВАН, 9 апр — РИА Новости. Молодежное крыло армянской партии "Альянс" провело флешмоб возле памятника адмиралу Исакову напротив посольства США в Ереване в связи с возможными разработками биооружия в армянских лабораториях, которые финансируются Вашингтоном, передает Sputnik Армения.Несколько человек в звездно-полосатых цилиндрах дяди Сэма опрыскали краской группу активистов в противогазах. Таким образом собравшиеся выразили свою обеспокоенность тем, что армянские лаборатории могут так же работать с опасными патогенами для создания биологического оружия, как на Украине, пишет агентство.По словам координатора молодежного объединения партии "Альянс" Дэниса Погосяна, в стране есть 12 биолабораторий, из которых три действуют в Ереване."Мы требуем, чтобы в действующих на территории Армении биолабораториях, которые финансируются со стороны США, был проведен международный мониторинг. <…> Мы подозреваем, что в этих лабораториях разрабатывается биооружие", — сказал Погосян.Участники флешмоба отметили, что "Армения не полигон для опытов, а население страны не должно быть подопытным". Собравшиеся скандировали "Армения не площадка для опытов", "Нет вирусам", "Нет биооружию". Представители акции передали соответствующее требование-письмо в посольство США.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782193987.html

https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нет биологическому оружию": флешмоб у здания посольства США в Ереване Представители молодежного крыла партии "Альянс" провели флешмоб у здания посольства США в Ереване. "Биолаборатории в Армении, как и на Украине финансирует Вашингтон". Требование молодежи - допустить на них международных наблюдателей, провести международный мониторинг. Нужно убедиться, что в них не ведутся разработки опасных патогенов, как в украинских лабораториях, сказал координатор молодежных программ партии "Альянс" Денис Погосян. Участники акции передали письмо со своими требованиями в американское диппредставительство. 2022-04-09T16:41 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, армения, ереван, биологическое оружие, министерство обороны сша, войска рхбз, россия, игорь кириллов, мария захарова, украина