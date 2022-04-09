https://ria.ru/20220409/bezrabotitsa-1782670479.html

В России нет роста регистрируемой безработицы, заявила Голикова

В России нет роста регистрируемой безработицы, заявила Голикова - РИА Новости, 09.04.2022

В России нет роста регистрируемой безработицы, заявила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России нет роста регистрируемой безработицы, а ситуация на рынке труда стабильна. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:15

2022-04-09T12:15

2022-04-09T12:15

россия

татьяна голикова

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России нет роста регистрируемой безработицы, а ситуация на рынке труда стабильна.Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Ситуация на рынке труда по-прежнему остается стабильной, рост регистрируемой безработицы не отмечается. При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя. Наш приоритет – это сохранение рабочих мест и недопущение роста безработицы, на это нацелены все принимаемые нами превентивные меры, а работа с гражданами требует особого внимания", - сказала Голикова, слова которой привели в секретариате вице-премьера.Она также отметила, что в РФ сократилось число сотрудников, работающих удаленно. Голикова рассказала, что с начала марта число вакансий на портале "Работа России" увеличилось с 1,6 миллиона до 1,88 миллиона. Наибольшее количество предложений работодателей представлено в производстве и промышленности (710 тысяч вакансий), строительстве (188 тыс.), здравоохранении (150 тысяч), а также в транспортной сфере (131 тысяч).На совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что на портале "Работа в России" доступно более 24 тысяч обучающих программ. С прошлого понедельника на обучение уже подано 17 993 заявки на повышение квалификации. Также с прошлого понедельника начался прием заявок на субсидирование найма - получено более 4 тысяч заявок.О реализации экономических мер поддержки для сохранения рабочих мест на совещании доложила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. По ее словам, принятый пакет мер поддержки бизнеса включает в себя в том числе меры, предложенные регионами."Важно отслеживать обратную связь от регионов о реализации федеральных мер. Также регионами были организованы собственные мероприятия по поддержке предпринимателей. На местах часто виднее, что нужно бизнесу и населению", - отметила Илюшникова.Вице-премьер напомнила регионам о необходимости продолжать профилактическую работу, направленную на сохранение трудовых коллективов.

https://ria.ru/20220317/bezrabotitsa-1778603796.html

https://ria.ru/20220316/riski-1778510977.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, татьяна голикова, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, экономика