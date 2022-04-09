https://ria.ru/20220409/bespilotniki-1782706757.html
Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Донбассе
Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Донбассе - РИА Новости, 09.04.2022
Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Донбассе
Российские комплексы ПВО сбили еще три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар" в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T19:05
2022-04-09T19:05
2022-04-09T20:34
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО сбили еще три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар" в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два – в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один, - "Байрактар ТБ-2" - в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
19:05 09.04.2022 (обновлено: 20:34 09.04.2022)
Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Донбассе
Российские средства ПВО сбили еще три украинских беспилотника в Донбассе