https://ria.ru/20220409/bespilotniki-1782662414.html

Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 09.04.2022

Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:07

2022-04-09T11:07

2022-04-09T11:34

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

красногоровка

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782658727.html

красногоровка

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, красногоровка