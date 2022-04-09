https://ria.ru/20220409/bespilotniki-1782662414.html
Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 09.04.2022
Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:07
2022-04-09T11:07
2022-04-09T11:34
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
красногоровка
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782658727.html
красногоровка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, красногоровка
11:07 09.04.2022 (обновлено: 11:34 09.04.2022)
Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Минобороны: российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника